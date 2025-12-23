المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصنيف فيفا.. منتخب مصر يتجنب السقوط المدوي أمام زيمبابوي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

12:19 م 23/12/2025
منتخب مصر

من مباراة مصر وزيمبابوي

تجنب منتخب مصر السقوط المدوي في تصنيف فيفا، بعد تفوقه على زيمبابوي، في افتتاحية مبارياتهما بكأس أمم أفريقيا 2025.

ونجح منتخب مصر في الفوز بهدفين لواحد على زيمبابوي، في مباراة جمعت بينهما على ملعب أدرار في مدينة أغادير المغربية، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا.

منتخب مصر يتجنب السقوط المدوي في تصنيف فيفا

تأخر منتخب مصر بهدف أمام زيمبابوي في الشوط الأول، في نتيجة لم تكن متوقعة بين المركزين 35 و129 عالميًا في تصنيف فيفا.

وفي الشوط الثاني، قلب منتخب مصر الطاولة على رأس زيمبابوي، لينتصر بفضل ثنائية عمر مرموش ومحمد صلاح في الدقيقتين 64 و90+1 على الترتيب.

وبحسب آلية احتساب النقاط في تصنيف فيفا، حصد منتخب مصر 6.37 نقطة بالفوز على زيمبابوي.

وكان منتخب مصر مهددًا بخسارة عدد كبير من النقاط إذا تعثر ضد زيمبابوي، في ظل فارق المركزين الكبير بينهما في تصنيف فيفا، الصادر أمس الإثنين 22 ديسمبر.

ونجا المنتخب المصري من خسارة 28.63 نقطة في تصنيف فيفا، ما كان سيحدث حال هزيمته أمام زيمبابوي، و11.13 نقطة في حالة التعادل بين المنتخبين.

ويحتل منتخب مصر المركز 35 في تصنيف فيفا، بينما تظهر زيمبابوي في المركز 129 عالميًا.

طالع تصنيف فيفا قبل انطلاق كأس أمم أفريقيا من هنا

يشار إلى أن منتخب مصر يواجه جنوب أفريقيا في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا، الجمعة المقبل 26 ديسمبر.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر كأس أمم أفريقيا تصنيف فيفا

