كلام فى الكورة
بعد مباراة زيمبابوي.. ثنائي منتخب مصر مهدد بالإيقاف في كأس أمم أفريقيا

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

12:38 م 23/12/2025
منتخب مصر

من مباراة مصر وزيمبابوي

يواجه الثنائي محمود حسن تريزيجيه ومروان عطية خطر الإيقاف في منافسات كأس أمم أفريقيا 2025، بعد مباراة مصر وزيمبابوي.

وفاز منتخب مصر (2-1) على زيمبابوي في افتتاحية مبارياتهما بكأس أمم أفريقيا، بفضل ثنائية مرموش وصلاح في الدقيقتين 64 و90+1 على الترتيب، بعد أن كان فريق حسام حسن متأخرًا في الشوط الأول.

ثنائي منتخب مصر مهدد بالإيقاف في أمم أفريقيا

أصبح كل من محمود حسن تريزيجيه ومروان عطية مهددًا بالإيقاف مباراة واحدة في كأس أمم أفريقيا.

وتحصل تريزيجيه وعطية على بطاقة صفراء في مباراة منتخب مصر ضد زيمبابوي، ما يعني أنهما سيلعبان لقاء جنوب أفريقيا بحذر كبير حتى لا يتعرضا للإيقاف قبل الجولة الختامية أمام أنجولا.

وسيبقى الثنائي مهددًا بالإيقاف عن المشاركة في مباراة منتخب مصر بدور الـ16، إذا حصل أي منهما على بطاقة صفراء في المباراة الثالثة ضد أنجولا، في حال تجنبا ذلك أمام جنوب أفريقيا.

وتلغى البطاقات الصفراء المتراكمة بعد نهاية المجموعات، أي أن تريزيجيه وعطية سيدخلان الأدوار الإقصائية دون أي إنذارات أو إيقافات، إذا تجنبا الحصول على بطاقة جديدة ضد جنوب أفريقيا وأنجولا.

وتنص لائحة كأس أمم أفريقيا على الآتي: "يعاقب أي لاعب يحصل على إنذارين بالإيقاف تلقائيًا عن المباراة التالية".

وتضيف بشأن إلغاء البطاقات المتراكمة في أمم أفريقيا: "مع نهاية دور المجموعات، تلغى جميع الإنذارات المتراكمة.. ومع ذلك، فإن أي لاعب جمع بطاقتين صفراوين يخضع لعقوبة الإيقاف لمباراة واحدة".

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

منتخب مصر كأس أمم أفريقيا

