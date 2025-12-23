المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تجاوز أزماته.. ماذا قالت الصحف الإنجليزية عن تألق صلاح مع منتخب مصر؟

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

01:22 م 23/12/2025
صلاح

لحظة هدف صلاح في مباراة مصر وزيمبابوي

ركزت الصحف الإنجليزية في تغطيتها لمباراة منتخب مصر ضد زيمبابوي على أداء النجم محمد صلاح في مباراته الأولى بكأس أمم أفريقيا 2025.

وقاد صلاح منتخب مصر إلى تحقيق الفوز (2-1) على زيمبابوي، بهدف في الـ+90، في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا.

وفيما يلي أبرز تعليقات الصحف الإنجليزية عن تألق صلاح مع منتخب مصر..

صحيفة ذا صن.. صلاح يتجاوز أزماته مع منتخب مصر

عنونت الصحيفة تقريرها عن هدف صلاح في مرمى زيمبابوي: "صلاح يتجاوز أزماته في ليفربول بقيادة منتخب مصر إلى فوز قاتل في كأس أمم أفريقيا".

وأوضحت أن صلاح ترك خلفه أسابيع من التوتر في ليفربول، بعد أن انفجر غاضبًا أمام وسائل الإعلام، إذ اتهم النادي بـ"إلقائه تحت الحافلة"، مؤكدًا أن علاقته بالمدرب آرني سلوت انهارت تمامًا بسبب جلوسه على مقاعد البدلاء.

وأتمت: "بدا أن صلاح طوى صفحة الخلافات تمامًا بعدما قاد منتخب مصر إلى الفوز بهدفين لهدف على زيمبابوي".

صحيفة ذا جارديان.. إصرار صلاح

علقت الصحيفة على أداء صلاح، حيث كتبت: "بدا لامعًا في الدقائق الأولى ثم تراجع تدريجيًا بعد أن بدا متأثرًا بقلة مشاركاته مؤخرًا مع ليفربول".

واستدركت: "في النهاية قدم صلاح الإضافة الحاسمة عندما استدار داخل منطقة الجزاء، ثم سدد كرة نصف طائرة بقدمه اليسرى، سكنت الشباك، رغم أنها لم تكن مثالية".

وشددت على أن صلاح يبدو مصممًا على تعويض خسارته في نهائي كأس أمم أفريقيا مع منتخب مصر في 2017 و2021.

موقع givemesport.. عرض خاص لصلاح

أشاد الموقع بالأداء الذي ظهر به محمد صلاح في مباراته الأولى مع منتخب مصر بكأس أمم أفريقيا 2025.

ونقل الموقع تصريحات الصحفي لويس ستيل الذي شاهد مباراة مصر وزيمبابوي من الملعب: "صلاح صنع 3 فرص خطيرة.. إنه يلمس الكرة كثيرًا، ويساند دفاعيًا، ويصنع الفارق".

وأوضح الموقع أن كأس أمم أفريقيا جاءت في توقيت مناسب لصلاح من أجل الابتعاد مؤقتًا عن ضغوطات وسائل الإعلام في إنجلترا، على حد وصفه.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

منتخب مصر محمد صلاح كأس أمم أفريقيا

