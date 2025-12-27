أظهر منتخب مصر قوته خلال الجولة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا، موجهًا رسالة شديدة اللهجة للفرق المشاركة بالبطولة، مفادها أن الفراعنة في طريقهم نحو التتويج بلقب الأميرة السمراء للمرة الثامنة.

منتخب مصر تأهل بشكل رسمي إلى دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا، بعد تفوقه على جنوب أفريقيا بهدف نظيف، إذ وصل رصيد الفراعنة من النقاط إلى 6 متربعًا على الصدارة قبل المواجهة الختامية في دور المجموعات أمام أنجولا.

وبدأ منتخب مصر في النظر من الآن إلى منافسه في دور الـ16 المحتمل، بعد ضمان التأهل كمتصدر للمجموعة الثانية قبل مباراة أنجولا بالجولة الثالثة من بطولة كأس أمم أفريقيا.

من يواجه منتخب مصر في دور الـ16؟

وضع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 15 "سيناريو" يتم من خلالهم توزيع المنتخبات المتأهلة ضمن أفضل فرق في المركز الثالث على أصحاب المركز الأول في المجموعات من الأولى إلى الرابعة.

ويتأهل 4 منتخبات من أفضل فرق المركز الثالث ببطولة كأس أمم أفريقيا، إلى دور الـ16 للحاق بـ12 منتخبًا ممن تأهلوا بحجزهم المركزين الأول والثاني في دور المجموعات.

وبناءً على الجدول التوضيحي الموضوع من قبل الاتحاد الأفريقي "كاف"الخاص بالمواجهات، فإن المنتخب المصري يمتلك 7 احتمالات لمواجهة ثالث المجموعة الأولى، ومثلها لمواجهة ثالث المجموعة الرابعة واحتمال وحيد لمواجهة ثالث المجموعة الثالثة.

سيناريوهات تضع منتخب مصر في مواجهة ثالث المجموعة الأولى

- تأهل أصحاب المركز الثالث من المجموعة الأولى والثانية والثالثة والخامسة، سيضع متصدر المجموعة الثانية (مصر) في مواجهة مع ثالث المجموعة الأولى بدور الـ16.

- تأهل أصحاب المركز الثالث من المجموعة الأولى والثانية والثالثة والسادسة، سيضع ذلك متصدر المجموعة الثانية (مصر) في مواجهة مع ثالث المجموعة الأولى بدور الـ16.

- تأهل أصحاب المركز الثالث من المجموعة الأولى والثانية والرابعة والخامسة، سيضع متصدر المجموعة الثانية (مصر) في مواجهة مع ثالث المجموعة الأولى بدور الـ16.

- تأهل أصحاب المركز الثالث من المجموعة الأولى والثانية والرابعة والسادسة، سيضع متصدر المجموعة الثانية (مصر) في مواجهة مع ثالث المجموعة الأولى بدور الـ16.

- تأهل أصحاب المركز الثالث من المجموعة الأولى والثانية والخامسة والسادسة، سيضع متصدر المجموعة الثانية (مصر) في مواجهة مع ثالث المجموعة الأولى بدور الـ16.

- تأهل أصحاب المركز الثالث من المجموعة الأولى والثالثة والخامسة والسادسة، سيضع متصدر المجموعة الثانية (مصر) في مواجهة مع ثالث المجموعة الأولى بدور الـ16.

- تأهل أصحاب المركز الثالث من المجموعة الأولى والرابعة والخامسة والسادسة، سيضع متصدر المجموعة الثانية (مصر) في مواجهة مع ثالث المجموعة الأولى بدور الـ16.

فرق المجموعة الأولى

انتهت الجولة الثانية في المجموعة الأولى بكأس أمم أفريقيا، والتي أسفرت عن اشتعال المنافسة إذ لم يحسم أي فريق تأهله إلى دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا، وهو ما سيجعل الجولة القادمة مشتعلة.

منتخب المغرب: 4 نقاط

منتخب مالي: نقطتان

منتخب زامبيا: نقطتان

منتخب جزر القمر: نقطة

بالنظر إلى ترتيب المجموعة نجد أن حظوظ جميع المنتخبات متقاربة، ورغم تعثر المغرب إلا أن فرص الأسود قائمة في التأهل إلى الدور القادم من كأس أمم أفريقيا.

منتخب المغرب قد يواجه المصير الأصعب بتأهله في المركز الثالث بكأس أمم أفريقيا، حال تعثر في المباراة المقبلة من البطولة أمام زامبيا، مع تفوق مالي على جزر القمر، حينها سيصبح الترتيب كالتالي:

منتخب مالي: 5 نقاط

منتخب زامبيا: 5 نقاط

منتخب المغرب: 4 نقاط

منتخب جزر القمر: نقطة

في تلك الحالة وبالنظر إلى فرص التأهل السابقة التي قد تضع منتخب مصر في مواجهة صاحب المركز الثالث بالمجموعة الأولى، فإن الفراعنة قد يضع القدر أمامهم أسود الأطلس في مرحلة مبكرة بكأس أمم أفريقيا.

سيناريوهات منتخب مصر مع ثالث المجموعة الرابعة

- تأهل أصحاب المركز الثالث من المجموعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، سيضع متصدر المجموعة الأولى (مصر) في مواجهة مع صاحب المركز الثالث في المجموعة الرابعة.

- تأهل أصحاب المركز الثالث في المجموعة الأولى والثالثة والرابعة والخامسة، سيضع متصدر المجموعة الأولى (مصر) في مواجهة مع صاحب المركز الثالث في المجموعة الرابعة.

- تأهل أصحاب المركز الثالث في المجموعة الأولى والثالثة والرابعة والسادسة، سيضع متصدر المجموعة الأولى (مصر) في مواجهة مع صاحب المركز الثالث في المجموعة الرابعة.

- تأهل أصحاب المركز الثالث في المجموعة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، سيضع متصدر المجموعة الأولى (مصر) في مواجهة مع صاحب المركز الثالث في المجموعة الرابعة.

- تأهل أصحاب المركز الثالث في المجموعة الثانية والثالثة والرابعة والسادسة، سيضع متصدر المجموعة الأولى (مصر) في مواجهة مع صاحب المركز الثالث في المجموعة الرابعة.

- تأهل أصحاب المركز الثالث في المجموعة الثانية والرابعة والخامسة والسادسة، سيضع متصدر المجموعة الأولى (مصر) في مواجهة مع صاحب المركز الثالث في المجموعة الرابعة.

- تأهل أصحاب المركز الثالث في المجموعة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، سيضع متصدر المجموعة الأولى (مصر) في مواجهة مع صاحب المركز الثالث في المجموعة الرابعة.

فرق المجموعة الرابعة

انتهت الجولة الأولى من المجموعة الرابعة، والتي تضم منتخبات السنغال والكونغو الديموقراطية وبنين وبوتسوانا، ولم تتضح بعد معالم الترتيب في ظل عدم انطلاق الأسبوع الثاني.

السنغال: 3 نقاط

الكونغو الديموقراطية: 3 نقاط

بنين: بلا نقاط

بوتسوانا: بلا نقاط

سيناريو منتخب مصر مع ثالث المجموعة الثالثة

- تأهل أصحاب المركز الثالث من المجموعة الثانية والثالثة والخامسة والسادسة، سيضع متصدر المجموعة الأولى (مصر) في مواجهة مع صاحب المركز الثالث في المجموعة الثالثة.

فرق المجموعة الثالثة

تضم المجموعة الثالثة منتخبات توونس ونيجيريا وتنزانيا وأوغندا، ولم تتضح معالم الترتيب في ظل عدم انطلاق الجولة الثانية من كأس أمم أفريقيا.

تونس: 3 نقاط

نيجيريا: 3 نقاط

تنزانيا: بلا نقاط

أوغندا: بلا نقاط

