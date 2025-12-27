المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
هدف من ذهب.. صلاح يعادل دروجبا ويقترب من العميد في قائمة تاريخية

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

12:18 م 27/12/2025
محمد صلاح

احتفال محمد صلاح بهدفه أمام جنوب أفريقيا

واصل محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول، كسر الأرقام القياسية، بمعادلة أحد هدافي القارة السمراء التاريخيين، ديديه دروجبا، أسطورة كوت ديفوار.

محمد صلاح سجل هدف انتصار منتخب مصر الثمين على حساب نظيره الجنوب إفريقي، الذي حسم تأهل الفراعنة في الصدارة، إلى ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

صلاح يتساوى مع دروجبا

ويعد هدف محمد صلاح ضد جنوب أفريقيا، وزنه ذهبًا، لأنه جعل قائد منتخب مصر، يعادل ديدييه دروجبا بـ 65 هدفًا، كأكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلًا للأهداف الدولية مع منتخبات بلادهم.

هذا الهدف قلص الفارق أكثر فأكثر بين محمد صلاح، وحسام حسن المدير الفني الحالي لمنتخب مصر، الذي يحتل المركز الثالث في هذه القائمة، بـ 69 هدفًا.

ووقع محمد صلاح على هدفه الثاني في كأس الأمم الأفريقية 2025، بعدما كان قد سجل هدف الفوز أمام زيمبابوي أيضًا، والآن يفصله 4 أهداف على الأقل، كي يقفز مركزًا ضمن أفضل 5 هدافين أفارقة سجلوا لمنتخبات بلادهم، حيث إنها الآن على النحو التالي:

جودفري تشيتالو (زامبيا): 79 هدفا في 111 مباراة.

كينا فيري (مالاوي): 71 هدفا في 117 مباراة.

حسام حسن (مصر): 69 هدفا في 177 مباراة.

ديديه دروجبا (كوت ديفوار): 65 هدفا في 105 مباريات.

محمد صلاح (مصر): 65 هدفا في 111 مباراة.

ويحتل محمد صلاح، المركز الخامس خلف ديديه دروجبا، لأنه سجل أهدافه في 111 مباراة، قبل بـ 6 من نظيره الإيفواري، الذي يقع بالمرتبة الرابعة.

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر حسام حسن كأس الأمم الأفريقية محمد صلاح ديديه دروجبا

