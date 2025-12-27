المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
منافس مصر.. كيف ظهر منتخب أنجولا خلال كأس أمم أفريقيا؟ (أرقام)

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

12:42 م 27/12/2025
منتخب أنجولا

منتخب أنجولا

ينتظر منتخب مصر مقابلة نظيره أنجولا، في بطولة كأس أمم أفريقيا ليٌنهي الفراعنة دور المجموعات بالعلامة الكاملة، بعد أن حسم تأهله إلى دور الـ16 من المسابقة.

وتفوق منتخب مصر على زيمبابوي بالجولة الأولى بهدفين مقابل هدف، قبل أن يحسم صعوده إلى الدور القادم من كأس الأمم، بتخطيه عقبة جنوب أفريقيا عن طريق ركلة جزاء سهلت من مهمة الفراعنة.

ويضرب منتخب مصر موعدًا مع نظيره أنجولا، في الجولة الثالثة من منافسات كأس أمم أفريقيا، الإثنين القادم، حيث يرغب الفراعنة في تعزيز قوته.

كيف ظهر منتخب أنجولا؟

أنجولا أمام جنوب أفريقيا

استهل منتخب أنجولا مشواره في كأس أمم أفريقيا، بالخسارة أمام جنوب أفريقيا بنتيجة (2-1)، ليتلقى صفعة مبكرة لآماله التي جاء من أجلها في البطولة.

وظهر منتخب أنجولا خلال المباراة بشكل مخيب للآمال، حيث اكتفى الفريق بصناعة فرصتين خطيرتين في المواجهة أمام جنوب أفريقيا، وسيطر الظباء على الكرة بنسبة 42%.

وأطلق منتخب أنجولا 10 تسديدات كانت منها 4 فقط على المرمى، وأحدهم كانت في شباك جنوب أفريقيا، وحصل الفريق على 9 ركنيات، وارتكب الظباء أخطاء ظهرت في 23 مناسبة.

ووصلت تمريرات منتخب أنجولا إلى 318 تمريرة، كانت من بينهم 255 تمريرة دقيقة، وحصل الفريق على 17 ركلة حرة، وتلقى الظباء بطاقتان صفراوين.

أنجولا أمام زيمبابوي

ظهر منتخب زيمبابوي بشكل عنيد أمام أنجولا في الجولة الثانية من كأس أمم أفريقيا، إذ انتهت المباراة بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، بعد إثارة استمرت حتى الدقائق الأخيرة.

شهدت تلك المباراة رغم التعثر بالتعادل، ظهورًا مميزًا لبعض لاعبي أنجولا إذ شكلوا خطورة واضحة أمام زيمبابوي في الكثير من المناسبات خلال اللقاء.

ولفت جيلسون دالا الأنظار خلال المباراة، بعد الهدف الذي دعم من ظهوره أمام زيمبابوي، بالإضافة إلى تو كارنيرو الظهير الأيسر، وكلينتون ماتا الظهير الأيمن.

صنع منتخب أنجولا 3 فرص خطيرة خلال المباراة، واستحوذ على الكرة بنسبة 63%، وبلغت التسديدات 15 تسديدة من بينهم 6 على المرمى. وتصدى الحارس لـ3 كرات.

وبلغت تمريرات أنجولا أمام زيمبابوي 362 تمريرة، من بينهم 290 جاءت بشكل دقيق.

 

مباراة أنجـــــولا القادمة
منتخب مصر منتخب أنجولا كأس أمم أفريقيا

