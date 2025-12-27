أظهر حمدي فتحي جودة استثنائية في مباراة منتخب مصر ضد جنوب أفريقيا، التي حسمت تأهل الفراعنة إلى ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

حمدي فتحي لعب دورًا فريدًا في انتصار منتخب مصر التاريخي، بعد أداء ملحمي خلال أحداث الشوط الثاني أثناء اللعب بـ10 لاعبين، وتحمل ضغط قوي ومتواصل من لاعبي جنوب أفريقيا.

أداء حمدي فتحي الملحمي

وقدم حمدي فتحي مباراة دفاعية كبيرة أمام جنوب أفريقيا، حيث كشفت "سوفا سكور" جانب من أرقامه المميزة التي ساهمت في عدم استقبال الفراعنة أهداف من لاعبي البافانا بافانا، والتي جاءت كما يلي:

قدم 14 مساهمة دفاعية.

لم تتم مراوغته.

منع تسديدة واحدة.

استرد الكرة 3 مرات.

فاز بالمواجهات الأرضية 2 من 4.

شتت الكرة 10 مرات.

لمس الكرة 45 مرة.

خسر الاستحواذ 7 مرات.

قدم 22 تمريرة صحيحة بدقة 76%.

بلغت دقة تمريراته في نصف ملعب مصر 88%.

أرسل 4 كرات طولية صحيحة من أصل 9.

الأداء الملحمي الذي قدمه حمدي فتحي وكشفته الأرقام، تؤكده الخريطة الحرارية لتحركات اللاعب في منتصف ملعب منتخب مصر خلال الشوط الثاني.

حيث إن اللاعب كان كثير التحرك في الثلث الدفاعي ناحية العمق، بالقرب من دائرة الوسط وحتى منطقة جزاء الفراعنة، ليقدم واحدة من أفضل نسخ الأداء الفردي له.

وكان حمدي فتحي مؤثرًا في محاولة منع أو قطع الكرات أمام لاعبي جنوب أفريقيا، إلى جانب المهمة الرئيسية، وهي إبعاد الخطورة عن مناطق منتخبنا الوطني، ليكون في النهاية إحدى أبطال هذه الموقعة التي حسمت تأهل مصر إلى دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا.

ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية من هنا

نتائج مباريات كأس الأمم الأفريقية من هنا

آخر أخبار بطولة كأس الأمم الأفريقية من هنا

أخبار منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية من هنا