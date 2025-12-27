المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
إصابة قوية لمحمد علي بن رمضان في مباراة تونس ونيجيريا (صور)

رائد سمير

كتب - رائد سمير

11:22 م 27/12/2025 تعديل في 11:37 م
تعرض محمد علي بن رمضان، لاعب منتخب تونس لإصابة قوية، خلال مشاركته في مباراة نسور قرطاج أمام نيجيريا، الجارية لحساب منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويواجه منتخب تونس نظيره نيجيريا مساء اليوم، السبت، على ملعب فاس، لحساب منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، الجارية في المغرب.

وفي الدقيقة 55، انفرد محمد علي بن رمضان بمرمى منتخب نيجيريا، بعد انطلاقة في وسط الملعب، وحاول مراوغة الحارس، ستانلي نوابيلي، إلا أنه تعرض لعرقلة خارج منطقة الجزاء.

وفور سقوط بن رمضان على أرضية الملعب، طالب إجراء التبديل، حيث تدخل الجهاز الطبي لعلاجه داخل الملعب، وأجرى له اختبارات التعرف على إصابة القطع في الرباط الصليبي للركبة.

وأجرى سامي الطرابلسي، المدير الفني لمنتخب تونس تبديلًا اضطراريًا، في الدقيقة 59، بنزول إلياس سعد بدلًا من محمد علي بن رمضان، الذي من المُقرر أن يخضع لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان منتخب تونس قد افتتح مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، بالفوز على أوغندا بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما تغلب منتخب نيجيريا على تنزانيا بهدفين مقابل هدف.

كأس الأمم الأفريقية

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول مجموعات كأس الأمم الأفريقية

مباراة تونس القادمة
منتخب تونس محمد علي بن رمضان كأس أفريقيا

