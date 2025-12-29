المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
أحدهم سيواجه مصر.. ترتيب أفضل أصحاب المركز الثالث في كأس أمم أفريقيا

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

11:53 ص 29/12/2025 تعديل في 12:26 م
كأس أمم أفريقيا

كأس أمم أفريقيا

مع الوصول إلى الجولة الثالثة والأخيرة في دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025، يشتعل الصراع على بطاقات التأهل إلى دور الـ16.

نسخة 2025 من كأس أمم أفريقيا، المقامة حاليا في المغرب، هي النسخة الـ35 من البطولة القارية العريقة، والرابعة التي تشهد مشاركة 24 منتخبا موزعين على 6 مجموعات.

ويتأهل من كل مجموعة المتصدر والوصيف، بجانب أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الـ6.

جدير بالذكر أن منتخب مصر، الذي صعد في صدارة المجموعة الثانية، يلتقي مع أحد منتخبات المركز الثالث، إما من المجموعة الأولى أو الثالثة أو الرابعة، وهو ما سيتحدد بعد انتهاء دور المجموعات واكتمال المتأهلين.

وفيما يلي نستعرض ترتيب أفضل المنتخبات التي تحتل حاليا المركز الثالث بعد أول جولتين في دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

أفضل منتخبات المركز الثالث في كأس أمم أفريقيا 2025

موزمبيق (المجموعة السادسة) - 3 نقاط - فارق الأهداف 0

بنين (المجموعة الرابعة) - 3 نقاط - فارق الأهداف 0

السودان (المجموعة الخامسة) - 3 نقاط - فارق الأهداف -2

زامبيا (المجموعة الأولى) - نقطتان - فارق الأهداف 0

وبجانب الرباعي المذكور، يحتل المنتخب الأنجولي (المجموعة الثانية) المرتبة الخامسة بين أفضل منتخبات المركز الثالث برصيد نقطة واحدة وفارق الأهداف -1، ونظيره التنزاني في المجموعة الثالثة بنفس الرصيد.

طالع أخبار كأس أمم أفريقيا 2025 من هنا

تعرف على مواعيد و نتائج مباريات كأس الأمم الأفريقية 2025 من هنا

تعرف على ترتيب مجموعات كأس أمم أفريقيا من هنا

كأس أمم أفريقيا منتخب السودان ترتيب مجموعات كأس أمم أفريقيا

