فرض التعادل الإيجابي نفسه على المباراة التي جمعت بين أساس الجيبوتي وأيجل نوار البوروندي، ضمن منافسات دور الـ64 من مواجهات دوري أبطال أفريقيا.

وانتهت المباراة بين أساس الجيبوتي وأيجل نوار البوروندي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي جمعهما بدوري أبطال أفريقيا.

كانت قد انتهت مباراة الذهاب التي جمعت بين أيجل نوار البوروندي وأساس الجيبوتي، بالتعادل السلبي دون أهداف والتي أقيمت على ملعب إنتواري.

ويتأهل بذلك أيجل نوار البوروندي إلى دور الـ32 لمواجهة الأهلي في الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا، بحثًا عن بلوغ مرحلة المجموعات.

تعادل عادل

شهدت أحداث الشوط الأول من المباراة إثارة وندية واضحة بين الفريقين، حتى نجح فريق أساس الجيبوتي في الحصول على ركلة جزاء قبل نهاية النصف الأول من المواجهة.

وتمكن نتيروازا سودي، لاعب أساس الجيبوتي، من تسجيل الهدف الأول لفريقه ليضعه في المقدمة قبل نهاية الشوط الأول من المباراة، مقتربًا من بلوغ دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

استمرت الإثارة مع انطلاق الشوط الثاني من اللقاء، حتى نجح سوستين نداييكنغوروكيي، لاعب أيجل نوار البوروندي، في تسجيل التعادل في الدقيقة 64 من زمن المباراة.

حاول الفريقان التسجيل في الوقت المتبقي من المباراة، إلا أن صافرة حكم اللقاء كانت أسرع من أن تهتز الشباك من جديد.

منافس الأهلي القادم

ويحل الأهلي بذلك ضيفًا على أيجل نوار البوروندي، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، خارج مصر، أحد أيام 17 إلى 19 من شهر أكتوبر المقبل.

ويستضيف الأهلي مباراة الإياب الحاسمة للمتأهل إلى دور المجموعات في دوري الأبطال، في القاهرة، أحد أيام 24 إلى 26 أكتوبر.