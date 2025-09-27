المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

3 1
14:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

4 2
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

1 0
17:00
ليفربول

ليفربول

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 1
17:00
بيرنلي

بيرنلي

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري المصري
المصري

المصري

- -
20:00
بتروجت

بتروجت

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:05
اوكسير

اوكسير

الدوري الإيطالي
كالياري

كالياري

- -
21:45
إنتر ميلان

إنتر ميلان

كأس العالم تحت 20 عاما
اليابان - شباب

اليابان - شباب

- -
23:00
مصر - شباب

مصر - شباب

موعد مباراة الأهلي أمام أيجل نوار البوروندي في دوري أبطال أفريقيا

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

04:35 م 27/09/2025
الأهلي

فريق الأهلي

فرض التعادل الإيجابي نفسه على المباراة التي جمعت بين أساس الجيبوتي وأيجل نوار البوروندي، ضمن منافسات الدور التمهيدي الأول بدوري أبطال أفريقيا، ليتأهل الأخير إلى المرحلة المقبلة، بفضل التسجيل خارج الديار.

كانت قد انتهت مباراة الذهاب التي جمعت بين أيجل نوار البوروندي وأساس الجيبوتي، بالتعادل السلبي دون أهداف والتي أقيمت على ملعب إنتواري.

وتأهل فريق أيجل نوار إلى دور الـ32 من منافسات دوري أبطال أفريقيا، ليضرب موعدًا مع نظيره الأهلي، لتحديد الصاعد إلى مرحلة المجموعات من المسابقة.

موعد مواجهتي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

يحل النادي الأهلي ضيفًا على نظيره أيجل نوار البوروندي، في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال أفريقيا، أحد أيام 17 إلى 19 من شهر أكتوبر المقبل.

ويستضيف الأهلي مباراة الإياب أمام أيجل نوار البوروندي، الحاسمة للمتأهل إلى دور المجموعات في دوري الأبطال، في القاهرة، أحد أيام 24 إلى 26 أكتوبر.

 

الأهلي
الأهلي
الأهلي دوري أبطال أفريقيا أيجل نوار

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    2
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

التعليقات

مباشر
كريستال بالاس

كريستال بالاس

1 0
ليفربول

ليفربول

82

ليفربول يفتقد للدقة في اللمسة الأخيرة على مرمى كريستال بالاس

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

4 2
ريال مدريد

ريال مدريد

65

جاء هدف أتلتيكو مدريد الثاني بعد تسديدة قوية من ضربة حرة خارج منطقة الجزاء نفذها جوليان ألفاريز وتهز الكرة الشباك

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
