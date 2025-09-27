فرض التعادل الإيجابي نفسه على المباراة التي جمعت بين أساس الجيبوتي وأيجل نوار البوروندي، ضمن منافسات الدور التمهيدي الأول بدوري أبطال أفريقيا، ليتأهل الأخير إلى المرحلة المقبلة، بفضل التسجيل خارج الديار.

كانت قد انتهت مباراة الذهاب التي جمعت بين أيجل نوار البوروندي وأساس الجيبوتي، بالتعادل السلبي دون أهداف والتي أقيمت على ملعب إنتواري.

وتأهل فريق أيجل نوار إلى دور الـ32 من منافسات دوري أبطال أفريقيا، ليضرب موعدًا مع نظيره الأهلي، لتحديد الصاعد إلى مرحلة المجموعات من المسابقة.

موعد مواجهتي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

يحل النادي الأهلي ضيفًا على نظيره أيجل نوار البوروندي، في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال أفريقيا، أحد أيام 17 إلى 19 من شهر أكتوبر المقبل.

ويستضيف الأهلي مباراة الإياب أمام أيجل نوار البوروندي، الحاسمة للمتأهل إلى دور المجموعات في دوري الأبطال، في القاهرة، أحد أيام 24 إلى 26 أكتوبر.