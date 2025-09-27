المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
طريق بيراميدز.. التأمين الإثيوبي يتأهل إلى دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا

وسام محمد

كتب - وسام محمد

06:43 م 27/09/2025
لاعبو فريق بيراميدز

بيراميدز

تأهل فريق التأمين الإثيوبي إلى دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما تخطى مالدينجي بطل زنزبار في الدور التمهيدي.

وجاء تأهل التأمين الإثيوبي بعد الفوز بنتيجة 4-3 على بطل زنزبار في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتُعد هذه المشاركة هي الأولى لفريق التأمين في بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث إنه توج بلقب الدوري الإثيوبي الموسم الماضي.

طريق بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

وينتظر الفريق الأثيوبي المتأهل من مواجهة بيراميدز بطل أفريقيا وحامل اللقب أمام الجيش الرواندي في الجولة المقبلة من البطولة.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الرواندي في كيجالي يوم 1 أكتوبر المقبل، قبل أن يستضيف الفريق الرواندي بالقاهرة يوم 5 من ذات الشهر.

بيراميدز حامل لقب دوري أبطال أفريقيا

وكان بيراميدز قد توج بلقب دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، على حساب ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي، لأول مرة في تاريخ النادي.

 

دوري أبطال أفريقيا بيراميدز

