المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
18:30
أرسنال

أرسنال

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
برشلونة

برشلونة

- -
17:45
الزمالك

الزمالك

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
فيزبريم

فيزبريم

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
نابولي

نابولي

الدوري المصري
غزل المحلة

غزل المحلة

- -
20:00
إنبي

إنبي

الدوري الفرنسي
ليل

ليل

- -
18:15
ليون

ليون

الدوري المصري
مودرن سبورت

مودرن سبورت

- -
17:00
فاركو

فاركو

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

- -
16:00
نادي باريس

نادي باريس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الترجي يكتسح بطل النيجر ويواصل مشواره في دوري أبطال أفريقيا

محمد همام

كتب - محمد همام

11:00 م 27/09/2025
الترجي

فريق الترجي - صورة أرشيفية

حقق فريق الترجي الرياضي التونسي فوزًا كبيرًا على حساب القوات المسلحة بطل النيجر بنتيجة 4-1، في لقاء الإياب من الدور التمهيدي الأول المؤهل إلى الدور الثاني من دوري أبطال أفريقيا.

وكان الترجي قد حسم مواجهة الذهاب في النيجر بثلاثية نظيفة (3-0)، ليُنهي مجموع المباراتين بنتيجة 7-1، ويتأهل بسهولة إلى الدور المقبل من البطولة القارية.

أهداف المباراة

افتتح يوسف بلايلي التسجيل لفريق "باب سويقة" في الدقيقة 19.

أدرك إيلفيس إيدي التعادل لصالح الفريق النيجري في الدقيقة 33.

أعاد البرازيلي يان ساس التقدم للترجي في الدقيقة 37.

سجل إبراهيم كيتا الهدف الثالث في الدقيقة 65.

واختتم المدافع ياسين مرياح رباعية الترجي بهدف رابع في الدقيقة 90.

بهذا الفوز، واصل الترجي مشواره بثقة في دوري الأبطال، في سعيه نحو استعادة أمجاده القارية.

الترجي دوري أبطال أفريقيا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    2
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

من يحسم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
اليابان - شباب

اليابان - شباب

2 0
مصر - شباب

مصر - شباب

70

فرصة لمنتخب اليابان بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء وتمر الكرة أعلى المرمى

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg