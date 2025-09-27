حقق فريق الترجي الرياضي التونسي فوزًا كبيرًا على حساب القوات المسلحة بطل النيجر بنتيجة 4-1، في لقاء الإياب من الدور التمهيدي الأول المؤهل إلى الدور الثاني من دوري أبطال أفريقيا.

وكان الترجي قد حسم مواجهة الذهاب في النيجر بثلاثية نظيفة (3-0)، ليُنهي مجموع المباراتين بنتيجة 7-1، ويتأهل بسهولة إلى الدور المقبل من البطولة القارية.

أهداف المباراة

افتتح يوسف بلايلي التسجيل لفريق "باب سويقة" في الدقيقة 19.

أدرك إيلفيس إيدي التعادل لصالح الفريق النيجري في الدقيقة 33.

أعاد البرازيلي يان ساس التقدم للترجي في الدقيقة 37.

سجل إبراهيم كيتا الهدف الثالث في الدقيقة 65.

واختتم المدافع ياسين مرياح رباعية الترجي بهدف رابع في الدقيقة 90.

بهذا الفوز، واصل الترجي مشواره بثقة في دوري الأبطال، في سعيه نحو استعادة أمجاده القارية.