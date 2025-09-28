المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
18:30
أرسنال

أرسنال

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
برشلونة

برشلونة

- -
17:45
الزمالك

الزمالك

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
فيزبريم

فيزبريم

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
نابولي

نابولي

الدوري المصري
غزل المحلة

غزل المحلة

- -
20:00
إنبي

إنبي

الدوري الفرنسي
ليل

ليل

- -
18:15
ليون

ليون

الدوري المصري
مودرن سبورت

مودرن سبورت

- -
17:00
فاركو

فاركو

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

- -
16:00
نادي باريس

نادي باريس

رضا سليم يقود الجيش الملكي إلى دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

12:14 ص 28/09/2025
رضا سليم

رضا سليم

حجز فريق الجيش الملكي المغربي بطاقة التأهل إلى دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه المستحق على ريال دي بانجول الجامبي بنتيجة 2-1 في مباراة الإياب بدور الـ64، ليؤكد تفوقه بنتيجة إجمالية 4-1 بعد فوزه 2-0 في مباراة الذهاب.

الجيش الملكي يعبر ريال دي بانجول

افتتح الأنجولي تو كارنيرو التسجيل للجيش الملكي في الدقيقة 18، قبل أن يعزز رضا سليم تقدم الفريق المغربي بهدف ثانٍ من ركلة جزاء في الدقيقة 56.

وقلص الفريق الجامبي الفارق بهدف في الدقيقة 79، لكن ذلك لم يكن كافيًا لمنع الجيش الملكي من حسم التأهل.

ويطمح الفريق، بطل المسابقة عام 1985، إلى استعادة أمجاده القارية هذا الموسم.

وفي سياق متصل، تأهل مولودية الجزائر إلى الدور ذاته بفوزٍ ساحق على فاصل الليبيري بنتيجة 3-0 في مباراة الإياب، بعد تعادل الفريقين سلبيًا في مباراة الذهاب.

 

الجيش الملكي دوري أبطال أفريقيا مولودية الجزائر دور الـ32 ريال دي بانجول رضا سليم

