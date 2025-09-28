حجز فريق الجيش الملكي المغربي بطاقة التأهل إلى دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه المستحق على ريال دي بانجول الجامبي بنتيجة 2-1 في مباراة الإياب بدور الـ64، ليؤكد تفوقه بنتيجة إجمالية 4-1 بعد فوزه 2-0 في مباراة الذهاب.

الجيش الملكي يعبر ريال دي بانجول

افتتح الأنجولي تو كارنيرو التسجيل للجيش الملكي في الدقيقة 18، قبل أن يعزز رضا سليم تقدم الفريق المغربي بهدف ثانٍ من ركلة جزاء في الدقيقة 56.

وقلص الفريق الجامبي الفارق بهدف في الدقيقة 79، لكن ذلك لم يكن كافيًا لمنع الجيش الملكي من حسم التأهل.

ويطمح الفريق، بطل المسابقة عام 1985، إلى استعادة أمجاده القارية هذا الموسم.

وفي سياق متصل، تأهل مولودية الجزائر إلى الدور ذاته بفوزٍ ساحق على فاصل الليبيري بنتيجة 3-0 في مباراة الإياب، بعد تعادل الفريقين سلبيًا في مباراة الذهاب.