الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

0 1
20:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

1 2
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

دوري أبطال آسيا للنخبة
ناساف كارشي

ناساف كارشي

2 3
16:45
الهلال

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

- -
21:15
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
22:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

كأس العالم تحت 20 عاما
النرويج - شباب

النرويج - شباب

- -
23:00
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

بيراميدز يبدأ تحضيراته في كيجالي استعدادًا لمواجهة الجيش الرواندي

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

07:30 م 29/09/2025
يورتشيتش

كرونسلاف يورتشيتش مدرب بيراميدز

بدأ نادي بيراميدز تحضيراته في العاصمة الرواندية كيجالي، استعدادًا لمواجهة الجيش الرواندي، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

ويضرب نادي بيراميدز موعدًا مع نظيره الجيش الرواندي، في ذهاب الدور التمهيدي الأول من مواجهات دوري أبطال أفريقيا، حيث يسعى السماوي للدفاع عن لقبه الذي توج به على حساب ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي.

ويستضيف ملعب كيجالي بيلي ستاديوم، مباراة بيراميدز أمام الجيش الرواندي، يوم الأربعاء المقبل، الموافق الأول من أكتوبر، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

بيراميدز يستعد لمغامرة جديدة

أدى فريق بيراميدز مرانه على ملعب كيجالي بيلي ستاديوم، الذي يستضيف المباراة أمام الجيش الرواندي، واستمر لمدة ساعة ونصف حيث خاضت المجموعة الأساسية التي شاركت في مباراة الطلائع تدريبات خفيفة.

وخاض لاعبو بيراميدز المستبعدين من مباراة طلائع الجيش والبدلاء، مرانًا قويًا شهد أجواء حماسية كبيرة من جانب الفريق، تأكيدًا على جاهزيتهم للمواجهة المقرر لها الأربعاء.

وتقرر أن يؤدي بيراميدز تدريبين على ملعب المباراة، يومي الإثنين والثلاثاء طبقًا لتعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بأن تخوض الأندية الضيوف مرانين على ملاعب النجيل الصناعي.

مباراة الجيش الرواندي القادمة
دوري أبطال أفريقيا الجيش الرواندي بيراميدز

