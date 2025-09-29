بدأ نادي بيراميدز تحضيراته في العاصمة الرواندية كيجالي، استعدادًا لمواجهة الجيش الرواندي، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

ويضرب نادي بيراميدز موعدًا مع نظيره الجيش الرواندي، في ذهاب الدور التمهيدي الأول من مواجهات دوري أبطال أفريقيا، حيث يسعى السماوي للدفاع عن لقبه الذي توج به على حساب ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي.

ويستضيف ملعب كيجالي بيلي ستاديوم، مباراة بيراميدز أمام الجيش الرواندي، يوم الأربعاء المقبل، الموافق الأول من أكتوبر، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

بيراميدز يستعد لمغامرة جديدة

أدى فريق بيراميدز مرانه على ملعب كيجالي بيلي ستاديوم، الذي يستضيف المباراة أمام الجيش الرواندي، واستمر لمدة ساعة ونصف حيث خاضت المجموعة الأساسية التي شاركت في مباراة الطلائع تدريبات خفيفة.

وخاض لاعبو بيراميدز المستبعدين من مباراة طلائع الجيش والبدلاء، مرانًا قويًا شهد أجواء حماسية كبيرة من جانب الفريق، تأكيدًا على جاهزيتهم للمواجهة المقرر لها الأربعاء.

وتقرر أن يؤدي بيراميدز تدريبين على ملعب المباراة، يومي الإثنين والثلاثاء طبقًا لتعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بأن تخوض الأندية الضيوف مرانين على ملاعب النجيل الصناعي.