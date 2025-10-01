المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
عبارة تتكرر كثيرا.. طرد يورتشيتش في مباراة بيراميدز والجيش الرواندي

محمد جلال

كتب - محمد جلال

04:46 م 01/10/2025
يورتشيتش

كرونسلاف يورتشيتش - مدرب بيراميدز

تعرض كرونسلاف يورتشيتش، مدرب بيراميدز، للطرد خلال مباراة فريقه ضد الجيش الرواندي.

ويلعب بيراميدز مع الجيش الرواندي مساء اليوم الأربعاء، على ضمن مباريات الدور التمهيدي الأول من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأشهر حكم المباراة بطاقة حمراء ليورتشيتش في الدقيقة 72 بسبب اعتراضه على قرارات الحكم.

ودائمًا ما يغضب يورتشيتش مما يعرضه للطرد من قبل حكام المباريات، وكانت أخر مرة تعرض فيها للبطاقة الحمراء أمام الإسماعيلي في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحمل بيراميدز لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا من الموسم الماضي، ويتطلع للحفاظ على لقبه للمرة الثانية في تاريخه.

وأدار يورتشيتش صاحب الـ55 عامًا لبيراميدز حتى الآن 92 مباراة، انتصر في 63 مباريات وتعادل في 18 مواجهة وتلقى 11 هزيمة.

وسبق وكلف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم طاقمًا من موريتانيا لإدارة اللقاء، بقيادة الحكم عبد العزيز باه، يعاونه يوسف محمد محمود كمساعد أول، وإبراهيم سالم حمادي مساعدًا ثانيًا، بينما سيكون بابكار سار حكمًا رابعًا.

دوري أبطال أفريقيا الجيش الرواندي بيراميدز كرونسلاف يورتشيتش

