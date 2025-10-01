كشف مصطفى المنيري، طبيب بيراميدز، حجم الإصابة التي تعرض لها محمود زلاكة، لاعب الفريق السماوي، خلال مباراة الجيش الرواندي.

وانتصر بيراميدز على الجيش الرواندي بنتيجة 2-0، في ذهاب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2025-26.

وبدأ زلاكة المباراة من التشكيل الأساسي، قبل أن يخرج في الدقيقة 28 وشارك عبد الرحمن مجدي بدلا منه.

وأوضح مصطفى المنيري في تصريحات نقلها المركز الإعلامي، أن زلاكة يعاني من إصابة على مستوى العضلة الضامة.

وأضاف أن لاعب بيراميدز سيخضع لأشعة وفحوصات طبية فور عودة البعثة إلى القاهرة لتحديد فرص مشاركته في مباراة الإياب من عدمه.

ومن المقرر أن يلعب بيراميدز مع الجيش الرواندي في مباراة إياب الدور التمهيدي الثاني يوم 5 أكتوبر الجاري على استاد الدفاع الجوي في القاهرة.

زلاكة لعب مع بيراميدز في الموسم الحالي 2025-26، 6 مواجهات بواقع 173 دقيقة، سجل خلالهم هدف وحيد وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

وفاز صاحب الـ26 عاما مع بيراميدز بـ3 بطولات: "دوري أبطال أفريقيا، كأس أفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ، وكأس مصر".