المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا
الجيش الرواندي

الجيش الرواندي

0 2
15:00
بيراميدز

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا
موناكو

موناكو

- -
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا
سان جيلواز

سان جيلواز

- -
19:45
نيوكاسل

نيوكاسل

كأس العالم تحت 20 عاما
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

0 2
02:00
اليابان - شباب

اليابان - شباب

دوري أبطال أوروبا
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

- -
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"يخضع لفحوصات طبية".. طبيب بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة زلاكة أمام الجيش الرواندي

محمد جلال

كتب - محمد جلال

05:55 م 01/10/2025
احتفال زلاكة وفيستون ماييلي ثنائي بيراميدز

محمود زلاكة - لاعب بيراميدز

كشف مصطفى المنيري، طبيب بيراميدز، حجم الإصابة التي تعرض لها محمود زلاكة، لاعب الفريق السماوي، خلال مباراة الجيش الرواندي.

وانتصر بيراميدز على الجيش الرواندي بنتيجة 2-0، في ذهاب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2025-26.

وبدأ زلاكة المباراة من التشكيل الأساسي، قبل أن يخرج في الدقيقة 28 وشارك عبد الرحمن مجدي بدلا منه.

وأوضح مصطفى المنيري في تصريحات نقلها المركز الإعلامي، أن زلاكة يعاني من إصابة على مستوى العضلة الضامة.

وأضاف أن لاعب بيراميدز سيخضع لأشعة وفحوصات طبية فور عودة البعثة إلى القاهرة لتحديد فرص مشاركته في مباراة الإياب من عدمه.

ومن المقرر أن يلعب بيراميدز مع الجيش الرواندي في مباراة إياب الدور التمهيدي الثاني يوم 5 أكتوبر الجاري على استاد الدفاع الجوي في القاهرة.

زلاكة لعب مع بيراميدز في الموسم الحالي 2025-26، 6 مواجهات بواقع 173 دقيقة، سجل خلالهم هدف وحيد وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

وفاز صاحب الـ26 عاما مع بيراميدز بـ3 بطولات: "دوري أبطال أفريقيا، كأس أفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ، وكأس مصر".

مباراة الجيش الرواندي القادمة
دوري أبطال أفريقيا الجيش الرواندي بيراميدز زلاكة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وماجديبورج في برونزية بطولة العالم لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg