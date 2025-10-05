يستعد نادي بيراميدز مساء اليوم الأحد، مع الجيش الرواندي على استاد الدفاع الجوي، ضمن مباريات إياب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويعيش بيراميدز حالة فنية جيدة، إذ انتصر على الجيش الرواندي في مباراة الذهاب بنتيجة 2-0 التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي في رواندا.

وفي حال فوز بيراميدز اليوم على الجيش الرواندي سيتأهل رسميا إلى دور الـ 32 والتي تسبق دور المجموعات.

ويقود بيراميدز في هذه المواجهة المدرب الكرواتي يورشيتش، الذي يأمل في استمرار الأداء المميز الذي يقدمه الفريق منذ الموسم الماضي على الصعيد المحلي والقاري.

ويتطلع بيراميدز للحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا الذي توج به في الموسم الماضي على حساب نادي صنداونز الجنوب أفريقي.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز والجيش الرواندي

وتنطلق مباراة بيراميدز والجيش الرواندي في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، على استاد الدفاع الجوي، وسط أجواء مرتقبة.

وتنقل شبكة قنوات "أون سبورت 1" الناقل الحصري لمباريات الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

حكم المباراة

ويدير المباراة طاقم حكام بقيادة الكاميروني نيجوا بليسي ويعاونه مواطنه إلفيس نيجوي المساعد الأول، والكونغولي تشاني يانيس المساعد الثاني، والحكم الرابع الكاميروني عبده ميفيري.

ويراقب المباراة الليبي جمال سالم، ويراقب أداء طاقم الحكام توماس بوكو من دولة بنين.