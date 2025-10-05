المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
يورتشيتش يقود بيراميدز من المدرجات أمام الجيش الرواندي

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

07:11 م 05/10/2025
كرونسلاف يورتشيتش

كرونسلاف يورتشيتش مدرب بيراميدز

يقود المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز، مباراة فريقه أمام الجيش الرواندي، من المدرجات في اللقاء المقرر إقامته مساء اليوم الأحد، تنفيذًا لعقوبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

ويضرب نادي بيراميدز موعدًا مع نظيره الجيش الرواندي، ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي الأول من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، ويستضيف اللقاء ملعب 30 يونيو بالقاهرة.

يورتشيتش يقود بيراميدز من المدرجات

تقرر أن يقود الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، مباراة فريقه بيراميدز أمام الجيش الرواندي من مدرجات ملعب 30 يونيو، بعد تلقيه البطاقة الحمراء في مواجهة الذهاب التي انتهت بتفوقه بثنائية نظيفة.

وكان قد أشهر حكم مباراة الذهاب أمام الجيش الرواندي، بطاقة حمراء ليورتشيتش في وجهه بالدقيقة 72 بسبب اعتراضه على قراراته التحكيمية.

وينفذ الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش عقوبة الإيقاف، والمحددة بمواجهتين إذ سيغيب عن التواجد في المنطقة الفنية أمام الجيش الرواندي الليلة، وعن مواجهة أخرى حال تأهل السماوي إلى الدور التمهيدي الثاني، أو بأول لقاء له في مسابقات الاتحاد الأفريقي "كاف" بالفترة المقبلة.

وتفوق فريق بيراميدز على نظيره الجيش الرواندي، في ذهاب التمهيدي الأول من دوري أبطال أفريقيا بثنائية نظيفة حملت توقيع فيستون ماييلي، في اللقاء الذي أقيم في العاصمة الرواندية كيجالي.

الجيش الرواندي
الجيش الرواندي
أخبار إحصائيات
دوري أبطال أفريقيا الجيش الرواندي بيراميدز كرونسلاف يورتشيتش

