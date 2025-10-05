حسم نادي بيراميدز تفوقه على نظيره الجيش الرواندي، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا، وأقيمت المواجهة على أرضية ملعب 30 يونيو.

وتفوق فريق بيراميدز على نظيره الجيش الرواندي بنتيجة (3-0)، في المباراة التي جمعتهما في إياب الدور التمهيدي الأول من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل بيراميدز إلى الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا، بعد أن تفوق على الجيش الرواندي بنتيجة (5-0) بمجموع مواجهتي الذهاب والإياب.

بيراميدز يعبر الجيش الرواندي

افتتح مصطفى زيكو، لاعب بيراميدز، التسجيل لفريقه بالدقيقة 43 من زمن المباراة، ليضع السماوي في المقدمة أمام الجيش الرواندي.

وجاء هدف بيراميدز بعد أن حاول أحمد سامي توجيه رأسية إلى شباك الجيش الرواندي، إلا أن الكرة ارتطمت برأس مدافع الأخير لتغير مسارها، لتصل إلى زيكو الذي لم يتردد في التسجيل.

وواصل بيراميدز سيطرته على المباراة، لينجح السماوي في تعزيز تقدمه أمام الجيش الرواندي، بهدف جديد في الدقيقة 61 من زمن المواجهة عن طريق أحمد عاطف قطة.

وأحرز بيراميدز هدفه الثاني بعد كرة عرضية متقنة من محمد الشيبي، وصلت إلى أحمد عاطف قطة الذي وجهها برأسية قوية إلى داخل شباك الجيش الرواندي.

لم تمر دقائق كثيرة حتى نجح بيراميدز في تسجيل الهدف الثالث، حيث نجح محمد حمدي في هز شباك الجيش الرواندي بالدقيقة 63 من عمر اللقاء.

ونجح بيراميدز في تسجيل الهدف الثالث، بعد كرة طولية من بلاتي توريه وصلت إلى محمد حمدي داخل منطقة الجزاء الذي وجه الكرة برأسه إلى الشباك.

استمرت محاولات بيراميدز من أجل تسجيل الهدف الرابع، تزامنًا مع رغبة الجيش الرواندي في هز شباك السماوي للمرة الأولى، لكن حكم اللقاء أطلق صافرة النهاية بفوز كتيبة يورتشيتش بثلاثية نظيفة.

ويصعد بذلك بيراميدز لمواجهة التأمين الأثيوبي في الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا.