المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

0 0
21:45
ميلان

ميلان

الدوري الفرنسي
ليل

ليل

1 1
21:45
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الإسباني
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

1 1
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

2 1
16:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

3 0
20:00
الجيش الرواندي

الجيش الرواندي

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

2 0
16:00
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

0 1
18:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

4 1
17:15
برشلونة

برشلونة

الدوري المصري
إنبي

إنبي

1 0
17:00
زد

زد

كأس العالم تحت 20 عاما
كاليدونيا الجديدة - شباب

كاليدونيا الجديدة - شباب

0 1
23:00
فرنسا - شباب

فرنسا - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

موعد مباراتي بيراميدز والتأمين الإثيوبي في دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

10:18 م 05/10/2025
زيكو

مصطفى زيكو لاعب بيراميدز

تفوق نادي بيراميدز على نظيره الجيش الرواندي، في الدور التمهيدي الأول من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، ليتأهل السماوي إلى المرحلة المقبلة التي تقام منافساتها نهاية شهر أكتوبر الجاري.

وتأهل فريق بيراميدز إلى الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا، بعد أن تفوق على الجيش الرواندي بنتيجة (5-0) بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

منافس بيراميدز القادم

يضرب نادي بيراميدز موعدًا مع نظيره التأمين الإثيوبي، في إطار منافسات الدور التمهيدي الثاني من مواجهات دوري أبطال أفريقيا.

وتقرر أن تقام مباراة الذهاب بين بيراميدز والتأمين الإثيوبي، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، يوم 25 أكتوبر الجاري.

ويستضيف نادي بيراميدز نظيره التأمين الإثيوبي، في إياب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا، يوم 30 من شهر أكتوبر الحالي.

بيراميدز يعبر الجيش الرواندي

تفوق بيراميدز على الجيش الرواندي بهدفين دون رد، سجلهما فيستون ماييلي، في ذهاب دور الـ64 من دوري أبطال أفريقيا.

وعاد بيراميدز للتفوق من جديد على الجيش الرواندي، في إياب دور الـ64 بثلاثية نظيفة سجلها مصطفى زيكو وأحمد عاطف قطة ومحمد حمدي.

 

بيراميدز
بيراميدز
أخبار إحصائيات
دوري أبطال أفريقيا بيراميدز التأمين الإثيوبي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل يحسم منتخب مصر تأهله لكأس العالم 2026 أمام جيبوتي؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg