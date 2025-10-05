تفوق نادي بيراميدز على نظيره الجيش الرواندي، في الدور التمهيدي الأول من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، ليتأهل السماوي إلى المرحلة المقبلة التي تقام منافساتها نهاية شهر أكتوبر الجاري.

وتأهل فريق بيراميدز إلى الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا، بعد أن تفوق على الجيش الرواندي بنتيجة (5-0) بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

منافس بيراميدز القادم

يضرب نادي بيراميدز موعدًا مع نظيره التأمين الإثيوبي، في إطار منافسات الدور التمهيدي الثاني من مواجهات دوري أبطال أفريقيا.

وتقرر أن تقام مباراة الذهاب بين بيراميدز والتأمين الإثيوبي، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، يوم 25 أكتوبر الجاري.

ويستضيف نادي بيراميدز نظيره التأمين الإثيوبي، في إياب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا، يوم 30 من شهر أكتوبر الحالي.

بيراميدز يعبر الجيش الرواندي

تفوق بيراميدز على الجيش الرواندي بهدفين دون رد، سجلهما فيستون ماييلي، في ذهاب دور الـ64 من دوري أبطال أفريقيا.

وعاد بيراميدز للتفوق من جديد على الجيش الرواندي، في إياب دور الـ64 بثلاثية نظيفة سجلها مصطفى زيكو وأحمد عاطف قطة ومحمد حمدي.