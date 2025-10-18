المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مصدر ليلا كورة: الأهلي يحدد موعد السفر إلى بوروندي لمواجهة إيجل نوار بدوري أبطال أفريقيا

رمضان حسن

كتب - رمضان حسن

04:14 م 06/10/2025
الأهلي

الأهلي

حدد النادي الأهلي، موعد السفر إلى بوروندي، لمواجهة إيجل نوار في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الأهلي أمام إيجل نوار البوروندي، يوم 18 أكتوبر الجاري، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويسافر الأهلي إلى بوروندي، يوم 17 أكتوبر المقبل، استعدادًا لمواجهة إيجل نوار، على متن طائرة خاصة.

ويسبق سمير عدلي المدير الإداري للأهلي، البعثة إلى هناك بيومين لترتيب كافة الأمور.

ويتوقف الأهلي عن خوض المباريات، حوالي أسبوعين؛ بسبب فترة التوقف الدولي.

وبدأت فترة التوقف الدولي لشهر أكتوبر، بداية من أمس الأحد 5 وتستمر حتى يوم 14 من الشهر ذاته.

وكان الأهلي قد واجه كهرباء الإسماعيلية، يوم السبت الماضي في الجولة العاشرة من الدوري المصري، وفاز برباعية مقابل هدفين.

ورفع الأهلي رصيده من النقاط إلى 18 في المركز الثالث، بالتساوي مع المصري والزمالك أصحاب المركز الأول والثاني بفارق الأهداف.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي دوري أبطال أفريقيا بوروندي إيجل نوار

