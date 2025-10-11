يعود محمد شكري، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للتواجد في قائمة الفريق خلال مباراة إيجل نوار بطل بوروندي، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يحل ضيفًا على إيجل نوار، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، السبت المقبل، قبل أن يستضيفه على ستاد القاهرة الدولي، خلال أيام 24-26 من شهر أكتوبر الجاري.

موقف شكري من رحلة بوروندي

ووفقًا لما قاله مصدر بالأهلي ليلا كورة، تقرر أن يعود محمد شكري إلى قائمة الفريق أمام إيجل نوار البوروندي، حيث إن اللاعب شارك في التدريبات الجماعية وتم الاستقرار على ضمه.

أضاف المصدر أن أحمد رضا في المرحلة الأخيرة من التأهيل بسبب آلام الركبة، وسيرافق البعثة في رحلة بوروندي.

كما أشار المصدر في تصريحاته إلى أن اللاعبين والجهاز الفني سيحصلون على التطعيمات اللازمة هذا الأسبوع قبل السفر.

بالإضافة إلى عودة نييتس جراديشار إلى القائمة، بعدما تعافى من الإصابة، وظهر رفقة منتخب سلوفينيا في مواجهة كوسوفو، أمس الجمعة، خلال تصفيات كأس العالم.

الأهلي يطير إلى بوروندي فجر يوم الخميس الموافق 16 من شهر أكتوبر الجاري، حيث يواجه إيجل نوار يوم السبت الذي يليه مباشرة.