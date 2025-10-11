المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-آسيا
العراق

العراق

- -
22:30
اندونيسيا

اندونيسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسبانيا

إسبانيا

- -
21:45
جورجيا

جورجيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
إيرلندا

إيرلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إستونيا

إستونيا

- -
21:45
إيطاليا

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
بلغاريا

بلغاريا

- -
21:45
تركيا

تركيا

تصفيات كأس العالم-آسيا
الإمارات

الإمارات

- -
20:15
عمان

عمان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مصدر بالأهلي يكشف ليلا كورة موقف شكري وأحمد رضا من رحلة بوروندي

يلا كورة

كتب - يلا كورة

12:05 م 11/10/2025
الأهلي

النادي الأهلي

يعود محمد شكري، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للتواجد في قائمة الفريق خلال مباراة إيجل نوار بطل بوروندي، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يحل ضيفًا على إيجل نوار، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، السبت المقبل، قبل أن يستضيفه على ستاد القاهرة الدولي، خلال أيام 24-26 من شهر أكتوبر الجاري.

موقف شكري من رحلة بوروندي

ووفقًا لما قاله مصدر بالأهلي ليلا كورة، تقرر أن يعود محمد شكري إلى قائمة الفريق أمام إيجل نوار البوروندي، حيث إن اللاعب شارك في التدريبات الجماعية وتم الاستقرار على ضمه.

أضاف المصدر أن أحمد رضا في المرحلة الأخيرة من التأهيل بسبب آلام الركبة، وسيرافق البعثة في رحلة بوروندي.

كما أشار المصدر في تصريحاته إلى أن اللاعبين والجهاز الفني سيحصلون على التطعيمات اللازمة هذا الأسبوع قبل السفر.

بالإضافة إلى عودة نييتس جراديشار إلى القائمة، بعدما تعافى من الإصابة، وظهر رفقة منتخب سلوفينيا في مواجهة كوسوفو، أمس الجمعة، خلال تصفيات كأس العالم.

الأهلي يطير إلى بوروندي فجر يوم الخميس الموافق 16 من شهر أكتوبر الجاري، حيث يواجه إيجل نوار يوم السبت الذي يليه مباشرة.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي دوري أبطال أفريقيا أحمد رضا محمد شكري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg