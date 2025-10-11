خاض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه اليوم بملعب مختار التتش، تحت قيادة عادل مصطفى المدرب المساعد استعدادًا لمواجهة إيجل نوار البوروندي.

ويلعب الأهلي أمام إيجل نوار البوروندي، يوم السبت المقبل في ذهاب دور الــ32 لدوري أبطال أفريقيا.

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، إن عادل مصطفى، قاد المران الذي شهد غيابات بالجملة ما بين لاعبي الفريق، خاصة مع تواجد معظم اللاعبين بالمنتخبات الوطنية.

وأضاف المصدر، أن عماد النحاس جمع متعلقاته بالأمس، ورحل ليجهز نفسه للسفر إلى العراق لقيادة الزوراء.

وأوضح أن الدنماركي ييس توروب، سيقود مران الفريق بدءًا من يوم الاثنين المقبل قبل السفر يوم الخميس الي بوروندي.

ويُعد عادل مصطفى هو المصري الوحيد، في جهاز توروب مع النادي الأهلي، حيث إن المدرب الدنماركي يصطحب 5 مساعدين.

وأعلن النادي الأهلي، التعاقد مع الدنماركي ييس توروب، لتدريب الفريق في الفترة المقبلة.

وأقام الأهلي مؤتمرًا صحفيًا بالأمس الجمعة، لتدريب ييس توروب أمام وسائل الإعلام.