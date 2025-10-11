المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
تصفيات كأس العالم-آسيا
العراق

العراق

- -
22:30
اندونيسيا

اندونيسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسبانيا

إسبانيا

- -
21:45
جورجيا

جورجيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
إيرلندا

إيرلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إستونيا

إستونيا

- -
21:45
إيطاليا

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
بلغاريا

بلغاريا

- -
21:45
تركيا

تركيا

تصفيات كأس العالم-آسيا
الإمارات

الإمارات

0 1
20:15
عمان

عمان

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

41 11
18:00
ميكال

ميكال

يلا كورة يكشف.. تفاصيل مران الأهلي وموعد ظهور ييس توروب

يلا كورة

كتب - يلا كورة

09:27 م 11/10/2025
مران الأهلي

مران الأهلي

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه اليوم بملعب مختار التتش، تحت قيادة عادل مصطفى المدرب المساعد استعدادًا لمواجهة إيجل نوار البوروندي.

ويلعب الأهلي أمام إيجل نوار البوروندي، يوم السبت المقبل في ذهاب دور الــ32 لدوري أبطال أفريقيا.

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، إن عادل مصطفى، قاد المران الذي شهد غيابات بالجملة ما بين لاعبي الفريق، خاصة مع تواجد معظم اللاعبين بالمنتخبات الوطنية.

وأضاف المصدر، أن عماد النحاس جمع متعلقاته بالأمس، ورحل ليجهز نفسه للسفر إلى العراق لقيادة الزوراء.

وأوضح أن الدنماركي ييس توروب، سيقود مران الفريق بدءًا من يوم الاثنين المقبل قبل السفر يوم الخميس الي بوروندي.

ويُعد عادل مصطفى هو المصري الوحيد، في جهاز توروب مع النادي الأهلي، حيث إن المدرب الدنماركي يصطحب 5 مساعدين.

وأعلن النادي الأهلي، التعاقد مع الدنماركي ييس توروب، لتدريب الفريق في الفترة المقبلة.

وأقام الأهلي مؤتمرًا صحفيًا بالأمس الجمعة، لتدريب ييس توروب أمام وسائل الإعلام.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي دوري أبطال أفريقيا عماد النحاس عادل مصطفى إيجل نوار ييس توروب توروب

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

مباشر
الإمارات

الإمارات

0 1
عمان

عمان

60

انذار لـ عصام الصبحي لاعب عمان

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
