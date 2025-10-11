المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصفيات كأس العالم-آسيا
العراق

العراق

0 0
22:30
اندونيسيا

اندونيسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسبانيا

إسبانيا

2 0
21:45
جورجيا

جورجيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
البرتغال

البرتغال

0 0
21:45
إيرلندا

إيرلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إستونيا

إستونيا

0 2
21:45
إيطاليا

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
بلغاريا

بلغاريا

1 4
21:45
تركيا

تركيا

تصفيات كأس العالم-آسيا
الإمارات

الإمارات

2 1
20:15
عمان

عمان

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

41 11
18:00
ميكال

ميكال

وليد صلاح الدين يستقبل أسرة المدير الفني الجديد للأهلي

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

09:46 م 11/10/2025
توروب

استقبال خاص من الأهلي لأسرة توروب

استقبل وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أسرة ييس توروب، المدير الفني الجديد للفريق الأول، بعد وصولها إلى القاهرة اليوم.

وأوضح النادي الأهلي في بيانه الرسمي أن وليد صلاح الدين حرص على متابعة جميع الترتيبات والإجراءات الخاصة بإقامة أسرة المدرب الدنماركي، في إطار حرص إدارة الكرة على توفير كل سبل الراحة والاستقرار للجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة.

ثالث مدير فني يتولى المهمة هذا الموسم

وكان الأهلي قد أعلن تعاقده رسميًا مع ييس توروب لقيادة الفريق لمدة عامين ونصف، ليصبح ثالث مدير فني يتولى المهمة هذا الموسم بعد الإسباني ريبيرو والمدرب المؤقت عماد النحاس، على أن يعاونه خمسة أفراد ضمن جهازه الفني، إلى جانب المصري عادل مصطفى.

ووصل توروب إلى القاهرة أمس الخميس، وجرى تقديمه رسميًا في مؤتمر صحفي عقده النادي اليوم الجمعة، بحضور مدير الكرة وليد صلاح الدين.

توروب يستهل مهمته مع الأهلي بمواجهة إيجيل نوار البوروندي

ومن المقرر أن يستهل المدير الفني الدنماركي مهمته مع الأهلي بمواجهة إيجيل نوار البوروندي، ضمن ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، يوم الجمعة المقبل، في بداية مشوار المارد الأحمر بالموسم الجديد (2025-2026).

15 لاعبا غائبا.. كيف يبدأ ييس توروب مهمته مع الأهلي؟

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي وليد صلاح الدين دوري أبطال أفريقيا ييس توروب مباراة الأهلي القادمة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

مباشر
العراق

العراق

0 0
اندونيسيا

اندونيسيا

41

انذار لـ كالفن فيردونك لاعب إندونيسيا

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
