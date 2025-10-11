وليد صلاح الدين يستقبل أسرة المدير الفني الجديد للأهلي

استقبل وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أسرة ييس توروب، المدير الفني الجديد للفريق الأول، بعد وصولها إلى القاهرة اليوم.

وأوضح النادي الأهلي في بيانه الرسمي أن وليد صلاح الدين حرص على متابعة جميع الترتيبات والإجراءات الخاصة بإقامة أسرة المدرب الدنماركي، في إطار حرص إدارة الكرة على توفير كل سبل الراحة والاستقرار للجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة.

ثالث مدير فني يتولى المهمة هذا الموسم

وكان الأهلي قد أعلن تعاقده رسميًا مع ييس توروب لقيادة الفريق لمدة عامين ونصف، ليصبح ثالث مدير فني يتولى المهمة هذا الموسم بعد الإسباني ريبيرو والمدرب المؤقت عماد النحاس، على أن يعاونه خمسة أفراد ضمن جهازه الفني، إلى جانب المصري عادل مصطفى.

ووصل توروب إلى القاهرة أمس الخميس، وجرى تقديمه رسميًا في مؤتمر صحفي عقده النادي اليوم الجمعة، بحضور مدير الكرة وليد صلاح الدين.

توروب يستهل مهمته مع الأهلي بمواجهة إيجيل نوار البوروندي

ومن المقرر أن يستهل المدير الفني الدنماركي مهمته مع الأهلي بمواجهة إيجيل نوار البوروندي، ضمن ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، يوم الجمعة المقبل، في بداية مشوار المارد الأحمر بالموسم الجديد (2025-2026).