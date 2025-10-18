كشفت أميرة عبد الرحيم، سفيرة مصر في بوروندي، التفاصيل الخاصة ببعثة النادي الأهلي قبل مباراته مع إيجل نوار في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الأهلي مع إيجل نوار البوروندي مساء يوم السبت المقبل، ضمن مباريات ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، علما بأن مباراة الإياب ستقام في القاهرة يوم 25 أكتوبر الجاري.

وقالت أميرة عبد الرحيم في تصريحات عبر قناة الأهلي: "الأهلي سيسافر إلى بوروندي غدًا الخميس على متن طائرة خاصة، وكل الترتيبات جاهزة لهذه المباراة، وسنكون في استقبال البعثة وسيرافقني اتحاد الكرة وجانب من الفريق البوروندي".

وأضافت: "الأهلي فريق منظم للغاية، فكنا على تواصل منذ معرفة منافس الأهلي، للترتيب لهذه المباراة من مكان الإقامة والاستقبال والتنقلات ومكان التدريبات بالإضافة إلى تراخيص الطائرة الخاصة وتأمين البعثة نفسها".

وأكملت السفيرة: "الأهلي سيصل في الثانية ظهرًا بتوقيت بوروندي، وسيخوض تدريبين قبل مباراته مع إيجل، وأعتقد أن هذا الموعد سيكون مناسبًا جدًا".

وواصلت السفيرة: "درجة الحرارة في بوروندي تقريبا واحدة ومناسبة والرطوبة أقل إلى حد ما، لكننا في موسم الأمطار وأوقات يكون هناك أمطارًا شديدة بشكل مفاجئ، لكن نتمنى سير الأمور بسلام على لاعبينا".

وتابعت: "هناك ترحيبًا كبيرًا من الجانب البوروندي بالأهلي، الجميع يتحدث عن المباراة باعتبار أن الأهلي بطل أفريقيا، إذ يعتبرونها تحدي خاص".

وأنهت السفيرة تصريحاتها: "تواصلنا مع الجالية المصرية والتي ستتواجد بقوة في المباراة، وهي جالية ليست كبيرة لكن ستتواجد في المباراة بكل تأكيد".