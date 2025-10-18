يستهل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مشواره نحو استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا، حين يحل ضيفا على إيجل نوار في ذهاب دور الــ32 للمسابقة.

وتقام مباراة إيجل نوار ضد الأهلي في الرابعة من عصر السبت بملعب بوجومبورا الدولي.

وتأتي المباراة بعد تولي مدير فني جديد مسؤولية تدريب الأهلي، وهو الدنماركي ييس توروب، الذي بدأ قيادة التدريبات قبل يومين فقط.

واكتمل عِقد الفريق الأحمر ليلة السفر إلى بوروندي، بعد عودة الدوليين بانتهاء فترة التوقف الدولي، علما بأن أشرف بن شرقي لم يتدرب مع الفريق بالقاهرة، وانضم للبعثة مباشرة في مطار القاهرة.

كما يعاني الأهلي من غياب 5 لاعبين وهم إمام عاشور وكريم فؤاد وحسين الشحات وأشرف داري للإصابة، وأحمد رضا لعدم اكتمال اللياقة البدنية والفنية بعد عودته من الإصابة.

ووصلت البعثة الحمراء بعد ظهر الخميس إلى بوروندي على متن طائرة خاصة، وخاضت مرانا خفيفا مساء ذات اليوم، قبل أن يختتم الفريق تدريباته عصر اليوم في استاد بوجومبورا الدولي «إنواري».

ووفقا لما علمه يلا كورة، فقد استغرق المران الختامي، الذي أقيم في نفس الموعد الذي تُلعب به المباراة، قرابة ساعة وربع الساعة، وشهد في بدايته فترة إعدادا بدنيا قبل تنفيذ الجوانب الفنية الخططية الخاصة.

وعقد توروب محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن كافة الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة.

وقام توروب بعمل محاضرتين ليستمع في البداية مع اللاعبين إلى شرح عادل مصطفى، المدرب العام، عن إيجابيات وسلبيات المنافس وطريقة لعبه، قبل أن يتحدث المدير الفني الدنماركي بنفسه عن الجانب

النفسي وطريقته في العمل، مشيرا إلى أنه علم من رئيس النادي بأهمية جميع البطولات التي يشارك فيها الفريق، وخاصة دوري أبطال أفريقيا .

وقال مصدر ليلا كورة إنه بحسب المحاضرات والاجتماعات، والتوافق بين عادل مصطفي وييس توروب، فإن التشكيل الأقرب للجهاز الفني لخوض تلك المباراة هو محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه محمد هاني

وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا في الدفاع، ومروان عطية وأليو ديانج ومحمد علي بن رمضان في الوسط، وأحمد مصطفى "زيزو" ومحمود حسن "تريزيجيه" ومحمد شريف في الهجوم.