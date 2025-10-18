المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
محاضرة فنية وموعد التحرك إلى الملعب.. الأهلي يكشف تحضيراته قبل مواجهة إيجل نوار

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

12:00 م 18/10/2025
الأهلي

الأهلي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره فريق إيجل نوار البوروندي، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

مباراة الأهلي ضد إيجل نوار البوروندي، تنطلق في تمام الرابعة عصر اليوم السبت، على استاد بوجومبورا الدولي، لحساب ذهاب دور الـ 32 من عمر المسابقة.

موعد التحرك إلى الملعب

يغادر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فندق الإقامة في تمام الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة للذهاب إلى ملعب مباراة إيجل نوار في دوري أبطال إفريقيا.

محاضرة فنية لتوروب

ويعقد ييس توروب المدير الفني للفريق، اليوم محاضرة فنية أخيرة مع اللاعبين قبل التوجه مباشرة إلى استاد بوجامبروا الدولي لخوض مباراة ايجل نوار في دوري أبطال إفريقيا.

وتأتي محاضرة توروب مع اللاعبين قبل التوجه للملعب، للتأكيد على العديد من النقاط الفنية ومراجعة المهام المطلوبة من كل لاعب في المباراة.

موعد العودة إلى القاهرة

وتتوجه بعثة الأهلي برئاسة الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة، مباشرة من الملعب الذي يستضيف مباراة الأهلي وإيجل نوار في دوري أبطال إفريقيا، إلى مطار بوجامبروا الدولي في رحلة العودة إلي القاهرة.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي دوري أبطال أفريقيا إيجل نوار

