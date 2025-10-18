المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر الأفريقي
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
نهضة بركان

نهضة بركان

دوري أبطال أفريقيا
أيجل نوار ماكامبا

أيجل نوار ماكامبا

- -
16:00
الأهلي

الأهلي

الكونفيدرالية الأفريقية
ديكيداها

ديكيداها

- -
19:00
الزمالك

الزمالك

الدوري الإنجليزي
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

- -
14:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
17:15
جيرونا

جيرونا

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
17:00
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
19:30
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
17:45
الهلال

الهلال

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

رغم حيلة التوقيت.. الأهلي يحبط فخ أدغال أفريقيا 7 مرات (تقرير رقمي)

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

01:26 م 18/10/2025
الأهلي

النادي الأهلي من المران الختامي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ليحصل ضيف على نظيره فريق إيجل نوار البوروندي، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

مباراة الأهلي ضد إيجل نوار البوروندي، تنطلق في تمام الرابعة عصر اليوم السبت، على استاد بوجومبورا الدولي، لحساب ذهاب دور الـ 32 من عمر المسابقة.

الأهلي وحيلة أدغال أفريقيا

يدخل الأهلي مع الدنماركي ييس توروب، الذي يظهر للمرة الأولى مع الفريق، مواجهة إيجل نوار البوروندي، التي تقام كعادة غالبية مباريات منافسيه من أدغال أفريقيا، في التوقيت النهاري الذي قد يصاحبه أحيانًا طقس مائل للحرارة مع نسبة رطوبة عالية.

هي أجواء قد يراها البعض بمثابة حيلة قد تعيق الأهلي، لكن المارد الأحمر باب يتعامل مع مثل هذه المواقف بالطريقة التي تساعده في التأقلم مع أجواء الطقس ومناخ مكان المباراة.

خاصة وأن نتائج الأهلي في آخر 10 مباريات، خاضها بالتوقيت النهاري خارج ملعبه، بين الشرق والغرب والجنوب، حتى شمال أفريقيا، شهدت تمكنه من العودة إلى مصر في 7 مناسبات دون هزيمة.

حيث إن الأهلي سقط 3 مرات فقط، ضد صنداونز والهلال، بينما عاد بالتعادل من فخ التوقيت النهاري، في 4 مرات، كما انتصر في 3 مناسبات، وجاءت نتائج المارد الأحمر في 10 مباريات على النحو التالي:

دوري أبطال أفريقيا 2025

نصف النهائي: التعادل 0-0 مع صنداونز الجنوب أفريقي.
المجموعات: التعادل 0-0 مع أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.
دور الـ32: الفوز 3-0 على جورماهيا الكيني.

دوري أبطال أفريقيا 2024

نصف النهائي: التعادل 0-0 مع مازيمبي الكونغولي.

دوري أبطال أفريقيا 2023

دور الـ32: الفوز 1-0 على الاتحاد المنستيري التونسي.
المجموعات: الخسارة 1-0 أمام الهلال السوداني.
المجموعات: الخسارة 5-2 أمام صندوانز.
المجموعات: الفوز 4-0 على القطن الكاميروني.

دوري أبطال أفريقيا 2022

المجموعات: التعادل 0-0 مع الهلال السوداني.
المجموعات: الخسارة 1-0 أمام صنداونز.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي دوري أبطال أفريقيا إيجل نوار البوروندي مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg