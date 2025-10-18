يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ليحصل ضيف على نظيره فريق إيجل نوار البوروندي، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

مباراة الأهلي ضد إيجل نوار البوروندي، تنطلق في تمام الرابعة عصر اليوم السبت، على استاد بوجومبورا الدولي، لحساب ذهاب دور الـ 32 من عمر المسابقة.

الأهلي وحيلة أدغال أفريقيا

يدخل الأهلي مع الدنماركي ييس توروب، الذي يظهر للمرة الأولى مع الفريق، مواجهة إيجل نوار البوروندي، التي تقام كعادة غالبية مباريات منافسيه من أدغال أفريقيا، في التوقيت النهاري الذي قد يصاحبه أحيانًا طقس مائل للحرارة مع نسبة رطوبة عالية.

هي أجواء قد يراها البعض بمثابة حيلة قد تعيق الأهلي، لكن المارد الأحمر باب يتعامل مع مثل هذه المواقف بالطريقة التي تساعده في التأقلم مع أجواء الطقس ومناخ مكان المباراة.

خاصة وأن نتائج الأهلي في آخر 10 مباريات، خاضها بالتوقيت النهاري خارج ملعبه، بين الشرق والغرب والجنوب، حتى شمال أفريقيا، شهدت تمكنه من العودة إلى مصر في 7 مناسبات دون هزيمة.

حيث إن الأهلي سقط 3 مرات فقط، ضد صنداونز والهلال، بينما عاد بالتعادل من فخ التوقيت النهاري، في 4 مرات، كما انتصر في 3 مناسبات، وجاءت نتائج المارد الأحمر في 10 مباريات على النحو التالي:

دوري أبطال أفريقيا 2025

نصف النهائي: التعادل 0-0 مع صنداونز الجنوب أفريقي.

المجموعات: التعادل 0-0 مع أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.

دور الـ32: الفوز 3-0 على جورماهيا الكيني.

دوري أبطال أفريقيا 2024

نصف النهائي: التعادل 0-0 مع مازيمبي الكونغولي.

دوري أبطال أفريقيا 2023

دور الـ32: الفوز 1-0 على الاتحاد المنستيري التونسي.

المجموعات: الخسارة 1-0 أمام الهلال السوداني.

المجموعات: الخسارة 5-2 أمام صندوانز.

المجموعات: الفوز 4-0 على القطن الكاميروني.

دوري أبطال أفريقيا 2022

المجموعات: التعادل 0-0 مع الهلال السوداني.

المجموعات: الخسارة 1-0 أمام صنداونز.