حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة الذهاب أمام إيجل نوار البوروندي بنتيجة 1-0 في الظهور الأول للمدرب الدنماركي ييس توروب.

وحل الأهلي ضيفًا على إيجل نوار بملعب بوجومبورا الدولي ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل ييس توروب الأول مع الأهلي

دخل الأهلي مباراته الأولى تحت قيادة الدنماركي ييس توروب بتشكيلة مكونة من: "محمد الشناوي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد علي بن رمضان، محمود تريزيجيه، أحمد زيزو، أشرف بنشرقي، محمد شريف".

فرض الأهلي سيطرته على مجريات اللقاء في الدقائق الأولى بحثًا عن هز الشباك مبكرًا.

وفي الدقيقة 8 أرسل أحمد زيزو عرضية وصلت عند كوكا سددها لكن كرته كانت ضعيفة ثم وصلت عند ياسين مرعي سددها لكن كرته مرت بجوار مرمى إيجل نوار، ليضيع هدف محقق على الأهلي.

وحال محمد هاني بتسديدة ولكن ذهبت أعلى مرمى إيجل نوار إلى خارج الملعب.

وجاءت الخطورة الأولى لأصحاب الأرض في الدقيقة 22 بعد تسديدة من كريم كامارا من خارج منطقة الجزاء ولكن وصلت سهلة في يد محمد الشناوي.

النيران الصديقة تهدي الأهلي الهدف الأول

واستمر التعادل السلبي حتى الدقيقة 36 والتي شهدت الهدف الأول لصالح الأهلي.

وجاء الهدف بعد تمريرة رائعة بين بن رمضان ومحمد هاني ثم تمريرة أرضية قوية سجلها مدافع إيجل نوار بالخطأ في مرماه، ليتقدم الأهلي بنتيجة 1-0.

وشهدت الدقيقة 40 فرصة خطيرة للأهلي بعد عرضية من زيزو داخل منطقة الجزاء وقابلها ياسين مرعي برأسية وتصدى لها الحارس وحاول محمد علي بن رمضان متابعة الكرة لكنها مرت من تحت قدمه.

وانتهت أحداث الشوط الأول بتقدم الأهلي على إيجل نوار بهدف دون رد.

وقبل بداية الشوط الثاني شارك جراديشار بدلًا محمد شريف بسبب الإصابة.

وحاول محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 59 بتسديدة قوية ولكن مرت على يمين حارس إيجل نوار إلى خارج الملعب.

وشهدت الدقيقة خروج أشرف بنشرقي ونزول طاهر محمد طاهر في صفوف الأهلي.

وغابت الخطورة من جانب الفريقين على المرمى وسط تحكم الأهلي على مجريات اللقاء.

وفي الدقيقة 86 نفذ أفشة ضربة ثابتة باتجاه المرمى قابلها البديل أحمد عبد القادر بلمسة رائعة بالكعب اصطدمت في أحد لاعبي إيجل نوار ولكن الحكم احتسبها ضربة مرمى بداعي اصطدامها في ياسين مرعي.

وانتهت أحداث المباراة بفوز الأهلي على إيجل نوار بطل الدوري البوروندي بنتيجة 1-0.

الأهلي يضع قدما في مجموعات دوري أبطال أفريقيا

بهذه النتيجة (1-0)، وضع الأهلي قدما في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على إيجل نوار، ليبدأ أولى خطواته في رحلة اللقب الثالث عشر.

ويحتاج الأهلي في لقاء الإياب يوم السبت المقبل والمقرر إقامته على استاد القاهرة الدولي للتعادل أو الفوز للتأهل رسميًا إلى مجموعات دوري أبطال أفريقيا.