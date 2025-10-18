المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر الأفريقي
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
نهضة بركان

نهضة بركان

الكونفيدرالية الأفريقية
ديكيداها

ديكيداها

- -
19:00
الزمالك

الزمالك

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

2 0
17:00
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

1 1
17:15
جيرونا

جيرونا

دوري أبطال أفريقيا
أيجل نوار ماكامبا

أيجل نوار ماكامبا

0 1
16:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
19:30
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

الدوري الإنجليزي
فولهام

فولهام

- -
19:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإيطالي
روما

روما

- -
21:45
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

المهمة الأولى لتوروب.. نسر الأهلي يبدأ رحلة الثالثة عشر بالفوز على إيجل نوار (فيديو)

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

05:55 م 18/10/2025
الأهلي زيزو

الأهلي ضد إيجل نوار

حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة الذهاب أمام إيجل نوار البوروندي بنتيجة 1-0 في الظهور الأول للمدرب الدنماركي ييس توروب.

وحل الأهلي ضيفًا على إيجل نوار بملعب بوجومبورا الدولي ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل ييس توروب الأول مع الأهلي

دخل الأهلي مباراته الأولى تحت قيادة الدنماركي ييس توروب بتشكيلة مكونة من: "محمد الشناوي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد علي بن رمضان، محمود تريزيجيه، أحمد زيزو، أشرف بنشرقي، محمد شريف".

فرض الأهلي سيطرته على مجريات اللقاء في الدقائق الأولى بحثًا عن هز الشباك مبكرًا.

وفي الدقيقة 8 أرسل أحمد زيزو عرضية وصلت عند كوكا سددها لكن كرته كانت ضعيفة ثم وصلت عند ياسين مرعي سددها لكن كرته مرت بجوار مرمى إيجل نوار، ليضيع هدف محقق على الأهلي.

وحال محمد هاني بتسديدة ولكن ذهبت أعلى مرمى إيجل نوار إلى خارج الملعب.

وجاءت الخطورة الأولى لأصحاب الأرض في الدقيقة 22 بعد تسديدة من كريم كامارا من خارج منطقة الجزاء ولكن وصلت سهلة في يد محمد الشناوي.

النيران الصديقة تهدي الأهلي الهدف الأول

واستمر التعادل السلبي حتى الدقيقة 36 والتي شهدت الهدف الأول لصالح الأهلي.

وجاء الهدف بعد تمريرة رائعة بين بن رمضان ومحمد هاني ثم تمريرة أرضية قوية سجلها مدافع إيجل نوار بالخطأ في مرماه، ليتقدم الأهلي بنتيجة 1-0.

وشهدت الدقيقة 40 فرصة خطيرة للأهلي بعد عرضية من زيزو داخل منطقة الجزاء وقابلها ياسين مرعي برأسية وتصدى لها الحارس وحاول محمد علي بن رمضان متابعة الكرة لكنها مرت من تحت قدمه.

وانتهت أحداث الشوط الأول بتقدم الأهلي على إيجل نوار بهدف دون رد.

وقبل بداية الشوط الثاني شارك جراديشار بدلًا محمد شريف بسبب الإصابة.

وحاول محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 59 بتسديدة قوية ولكن مرت على يمين حارس إيجل نوار إلى خارج الملعب.

وشهدت الدقيقة خروج أشرف بنشرقي ونزول طاهر محمد طاهر في صفوف الأهلي.

وغابت الخطورة من جانب الفريقين على المرمى وسط تحكم الأهلي على مجريات اللقاء.

وفي الدقيقة 86 نفذ أفشة ضربة ثابتة باتجاه المرمى قابلها البديل أحمد عبد القادر بلمسة رائعة بالكعب اصطدمت في أحد لاعبي إيجل نوار ولكن الحكم احتسبها ضربة مرمى بداعي اصطدامها في ياسين مرعي.

وانتهت أحداث المباراة بفوز الأهلي على إيجل نوار بطل الدوري البوروندي بنتيجة 1-0.

الأهلي يضع قدما في مجموعات دوري أبطال أفريقيا

بهذه النتيجة (1-0)، وضع الأهلي قدما في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على إيجل نوار، ليبدأ أولى خطواته في رحلة اللقب الثالث عشر.

ويحتاج الأهلي في لقاء الإياب يوم السبت المقبل والمقرر إقامته على استاد القاهرة الدولي للتعادل أو الفوز للتأهل رسميًا إلى مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

مباراة الأهلي القادمة
الاهلي مباراة الاهلي ماتش الاهلي القنوات الناقلة لمباراة الاهلي بث مباشر الاهلي مباراة الأهلي اليوم مباشر مباراه الاهلي القادمه نتيجه مباراة الأهلي اليوم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

ما قبل المباراة
ديكيداها

ديكيداها

- -
الزمالك

الزمالك

2

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومحمد إسماعيل وصلاح مصدق وبارون أوشينج ومحمد السيد وسيف جعفر وعبد الحميد معالي و شيكو بانزا وسيف الجزيري.

تفاصيل المباراة
مباشر
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

2 0
إيفرتون

إيفرتون

80

ضغط متواصل من جانب فريق مانشستر سيتي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg