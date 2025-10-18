يقدم موقع "يلا كورة" قراءة فنية لأحداث مباراة الأهلي ضد إيجل نوار البوروندي، التي تقام ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي تمكن من حسم مباراته ضد إيجل نوار البوروندي، بنتيجة (1-0)، في إطار ذهاب دور الـ32 من دوري الأبطال.

قراءة فنية لمباراة الأهلي وإيجل نوار

يظهر محمد الحاوي المحلل الفني بموقع "يلا كورة"، في ضيافة دينا زاهر، المذيعة بالموقع، للتعليق على أحداث مباراة الأهلي ضد إيجل نوار البوروندي.

مباراة الأهلي ضد إيجل نوار جاءت بشكل هجومي مستمر من جانب المارد الأحمر، وسط تكتل دفاعي وصمود قوي لصحاب الأرض والضيافة، حيث حسمتها مهارة محمد هاني.

طالع بث مباشر بالفيديو عن مباراة الأهلي ضد إيجل نوار البوروندي في الدوري، عبر التالي:

ويستهل الأهلي مشواره في دوري أبطال أفريقيا بملاقاة إيجل نوار البوروندي، حيث تقام مباراة الإياب مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي.