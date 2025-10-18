المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس السوبر الأفريقي
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
نهضة بركان

نهضة بركان

الكونفيدرالية الأفريقية
ديكيداها

ديكيداها

- -
19:00
الزمالك

الزمالك

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

2 0
17:00
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

1 1
17:15
جيرونا

جيرونا

دوري أبطال أفريقيا
أيجل نوار ماكامبا

أيجل نوار ماكامبا

0 1
16:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
19:30
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

الدوري الإنجليزي
فولهام

فولهام

- -
19:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإيطالي
روما

روما

- -
21:45
إنتر ميلان

إنتر ميلان

بث مباشر بالفيديو.. قراءة فنية بعد فوز الأهلي ضد إيجل نوار

يلا كورة

كتب - يلا كورة

06:08 م 18/10/2025
الأهلي وإيجل نوار

مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي

يقدم موقع "يلا كورة" قراءة فنية لأحداث مباراة الأهلي ضد إيجل نوار البوروندي، التي تقام ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي تمكن من حسم مباراته ضد إيجل نوار البوروندي، بنتيجة (1-0)، في إطار ذهاب دور الـ32 من دوري الأبطال.

قراءة فنية لمباراة الأهلي وإيجل نوار

يظهر محمد الحاوي المحلل الفني بموقع "يلا كورة"، في ضيافة دينا زاهر، المذيعة بالموقع، للتعليق على أحداث مباراة الأهلي ضد إيجل نوار البوروندي.

مباراة الأهلي ضد إيجل نوار جاءت بشكل هجومي مستمر من جانب المارد الأحمر، وسط تكتل دفاعي وصمود قوي لصحاب الأرض والضيافة، حيث حسمتها مهارة محمد هاني.

طالع بث مباشر بالفيديو عن مباراة الأهلي ضد إيجل نوار البوروندي في الدوري، عبر التالي:

ويستهل الأهلي مشواره في دوري أبطال أفريقيا بملاقاة إيجل نوار البوروندي، حيث تقام مباراة الإياب مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي دوري أبطال أفريقيا إيجل نوار البوروندي مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

أخبار تهمك

التعليقات

ما قبل المباراة
ديكيداها

ديكيداها

- -
الزمالك

الزمالك

2

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومحمد إسماعيل وصلاح مصدق وبارون أوشينج ومحمد السيد وسيف جعفر وعبد الحميد معالي و شيكو بانزا وسيف الجزيري.

تفاصيل المباراة
مباشر
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

2 0
إيفرتون

إيفرتون

80

ضغط متواصل من جانب فريق مانشستر سيتي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
