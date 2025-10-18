المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
لا بديل لمعلول.. أرقام قمصان لاعبي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا (صور)

محمد همام

كتب - محمد همام

07:27 م 18/10/2025
بدأ فريق الأهلي مشواره في مسابقة دوري أبطال أفريقيا بالفوز على إيجل نوار بهدف دون رد، في لقاء أقيم على ملعب "بوجومبورا" الدولي ضمن ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي ضد بطل بوروندي يوم السبت المقبل في تمام الساعة (الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة) على ملعب "استاد القاهرة".

أرقام قمصان لاعبي الأهلي

شهدت قائمة الأهلي الأفريقية ظهور أرقام قمصان الفريق الأحمر، إلا أن رقم (21)، الذي كان يحمله النجم التونسي علي معلول، لم يحصل عليه أي لاعب في الفريق.

وكان الدولي التونسي قد رحل عن الأهلي عقب نهاية الموسم الماضي، لينتقل في صفقة انتقال حر إلى نادي الصفاقسي الرياضي التونسي.

لمشاهدة أرقام قمصان لاعبي الأهلي.. اضغط هنا.. أو متابعة الألبوم المرفق في الموضوع

البحث عن اللقب الـ13

يسعى فريق الأهلي للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ13 في تاريخه. وسبق أن فاز الفريق بالبطولة في 12 مناسبة، أعوام: 1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020، 2021، 2023، 2024.

الظهور الأول

ظهر الدنماركي ييس توروب، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، للمرة الأولى منذ تعيينه لإدارة المهمة الفنية بصورة دائمة، حيث حل بدلاً من الإسباني خوسيه ريبيرو، الذي رحل عن منصبه عقب الخسارة من بيراميدز بنتيجة 2-0 في الجولة الخامسة من بطولة الدوري.

وكان عماد النحاس قد تولى الإدارة الفنية للفريق في الفترة الماضية، قبل أن يتولى توروب المهمة رسميًا ويكتب ظهوره الأول في مباراة أفريقية ضد بطل بوروندي.

مباراة الدوري المصري

من المقرر أن يلعب الأهلي مباراته المقبلة في الدوري المصري ضد الاتحاد السكندري، يوم الأربعاء في تمام الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت القاهرة.

الأهلي دوري أبطال أفريقيا علي معلول إيجل نوار

