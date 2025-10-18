أكد وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي على أهمية تحقيق الفوز على إيجل نوار البوروندي في ضربة البداية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وانتصر الأهلي بقيادة مدربه الجديد الدنماركي ييس توروب خارج ملعبه أمام إيجل نوار بطل بوروندي بنتيجة 1-0 في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وقال صلاح الدين في تصريحات عبر الصفحة الرسمية للأهلي: "الفوز على إيجل نوار كان مهما للغاية خاصة وأنه في أول ظهور للجهاز الفني الجديد".

وأضاف: "الانتصار مهم أيضًا في ظل معاناة اللاعبين من الإرهاق والإجهاد بعد نهاية التوقف الدولي".

وأكمل: "اللاعبون الدوليون انضموا للأهلي قبل السفر إلى بوروندي بيومين فقط بعد انتهاء مهمتهم مع المنتخبات الوطنية".

وتابع: "الجهاز الفني الجديد بقيادة توروب دخل في الأجواء سريعا وبالأمس احتفلنا بعيد ميلاد أليو ديانج، والأجواء حلوة جدًا، وسنعود إلى القاهرة ونحن سعداء".

وأتم: "لدينا 7 مباريات قادمة في 3 بطولات بين الدوري والسوبر المصري بجانب خوض لقاء الإياب أمام إيجل نوار، نمتلك فريقا كبيرا، والكل جاهز للمباريات القادمة".

