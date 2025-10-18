المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
وليد صلاح الدين: الفوز على إيجل نوار كان مهما لسببين.. وتوروب اندمج مع الأهلي سريعًا

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

08:28 م 18/10/2025
وليد صلاح الدين - الأهلي

وليد صلاح الدين - الأهلي

أكد وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي على أهمية تحقيق الفوز على إيجل نوار البوروندي في ضربة البداية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وانتصر الأهلي بقيادة مدربه الجديد الدنماركي ييس توروب خارج ملعبه أمام إيجل نوار بطل بوروندي بنتيجة 1-0 في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

تابع نتائج مباريات دوري أبطال أفريقيا من هنا

وقال صلاح الدين في تصريحات عبر الصفحة الرسمية للأهلي: "الفوز على إيجل نوار كان مهما للغاية خاصة وأنه في أول ظهور للجهاز الفني الجديد".

وأضاف: "الانتصار مهم أيضًا في ظل معاناة اللاعبين من الإرهاق والإجهاد بعد نهاية التوقف الدولي".

وأكمل: "اللاعبون الدوليون انضموا للأهلي قبل السفر إلى بوروندي بيومين فقط بعد انتهاء مهمتهم مع المنتخبات الوطنية".

وتابع: "الجهاز الفني الجديد بقيادة توروب دخل في الأجواء سريعا وبالأمس احتفلنا بعيد ميلاد أليو ديانج، والأجواء حلوة جدًا، وسنعود إلى القاهرة ونحن سعداء".

وأتم: "لدينا 7 مباريات قادمة في 3 بطولات بين الدوري والسوبر المصري بجانب خوض لقاء الإياب أمام إيجل نوار، نمتلك فريقا كبيرا، والكل جاهز للمباريات القادمة".

المهمة الأولى لتوروب.. نسر الأهلي يبدأ رحلة الثالثة عشر بالفوز على إيجل نوار (فيديو)

 

الأهلي دوري أبطال أفريقيا وليد صلاح الدين إيجل نوار نتيجه مباراه الاهلي اليوم

