المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

- -
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
يوفنتوس

يوفنتوس

دوري أبطال أوروبا
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

- -
22:00
ليفربول

ليفربول

دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
22:00
كلوب بروج

كلوب بروج

الدوري المصري
المصري

المصري

- -
20:00
سموحة

سموحة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بيراميدز ينافس على جائزة أفضل ناد في أفريقيا 2025

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

12:13 م 22/10/2025
بيراميدز

بيراميدز

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل ناد (للرجال) في القارة السمراء لعام 2025.

وشهدت قائمة المرشحين لجائزة أفضل ناد وجود بيراميدز، حامل لقب دوري أبطال أفريقيا والمتوج مؤخرا بكأس السوبر القاري.

كما تم ترشيح نهضة بركان المغربي، بطل الكونفدرالية الأفريقية.

وضمت القائمة 3 أندية من جنوب أفريقيا هي ماميلودي صنداونز وستيلينبوش وأورلاندو بايرتس.

وينافس على الجائزة أيضا شباب بلوزداد الجزائري ومواطنه شباب قسنطينة، بجانب الهلال السوداني وسيمبا التنزاني وأسيك ميموزا الإيفوري.

ومن المقرر أن يعلن كاف عن الفائزين بجوائز الأفضل خلال الحفل السنوي الذي ينظمه في نهاية العام.

جدول مباريات اليوم 

تعرف على ترتيب الدوري المصري من هنا

دوري أبطال أفريقيا بيراميدز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg