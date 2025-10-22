بيراميدز ينافس على جائزة أفضل ناد في أفريقيا 2025

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل ناد (للرجال) في القارة السمراء لعام 2025.

وشهدت قائمة المرشحين لجائزة أفضل ناد وجود بيراميدز، حامل لقب دوري أبطال أفريقيا والمتوج مؤخرا بكأس السوبر القاري.

كما تم ترشيح نهضة بركان المغربي، بطل الكونفدرالية الأفريقية.

وضمت القائمة 3 أندية من جنوب أفريقيا هي ماميلودي صنداونز وستيلينبوش وأورلاندو بايرتس.

وينافس على الجائزة أيضا شباب بلوزداد الجزائري ومواطنه شباب قسنطينة، بجانب الهلال السوداني وسيمبا التنزاني وأسيك ميموزا الإيفوري.

ومن المقرر أن يعلن كاف عن الفائزين بجوائز الأفضل خلال الحفل السنوي الذي ينظمه في نهاية العام.

