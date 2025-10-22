أعلن نادي بيراميدز، اليوم الأربعاء، استضافة فريق التأمين الإثيوبي في دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، لخوض مباراتي الذهاب والإياب في القاهرة.

وكان بيراميدز قد بدأ مشواره الإفريقي بالفوز على الجيش الرواندي ذهابًا بنتيجة 2-0، ثم كرر تفوقه في القاهرة بثلاثية نظيفة، ليحسم التأهل بمجموع المباراتين (5-0).

وأوضح النادي أن إقامة مباراتي الذهاب والإياب في القاهرة جاء بعد تنسيق مشترك بين الناديين والاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، وذلك في ظل رفض "كاف" اعتماد ملعب النادي الإثيوبي في أديس أبابا.

وقرر "كاف" إقامة المباراتين على استاد "الدفاع الجوي" بالقاهرة، لحسم بطاقة التأهل إلى دور المجموعات من البطولة القارية.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الذهاب في السابعة مساء يوم الأحد الموافق 26 أكتوبر الجاري، بينما تُقام مباراة الإياب في التوقيت نفسه يوم الخميس 30 أكتوبر.

جدير بالذكر أن فريق بيراميدز تُوِّج بلقب دوري أبطال إفريقيا في نسخته الماضية، وذلك للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على صنداونز الجنوب إفريقي في النهائي.