المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

- -
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
يوفنتوس

يوفنتوس

دوري أبطال أوروبا
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

- -
22:00
ليفربول

ليفربول

دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
22:00
كلوب بروج

كلوب بروج

الدوري المصري
المصري

المصري

- -
20:00
سموحة

سموحة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

أفضلية لبطل إفريقيا.. بيراميدز يواجه التأمين الإثيوبي في القاهرة ذهابًا وإيابًا

يلا كورة

كتب - يلا كورة

12:13 م 22/10/2025
بيراميدز

فريق بيراميدز - صورة أرشيفية

أعلن نادي بيراميدز، اليوم الأربعاء، استضافة فريق التأمين الإثيوبي في دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، لخوض مباراتي الذهاب والإياب في القاهرة.

وكان بيراميدز قد بدأ مشواره الإفريقي بالفوز على الجيش الرواندي ذهابًا بنتيجة 2-0، ثم كرر تفوقه في القاهرة بثلاثية نظيفة، ليحسم التأهل بمجموع المباراتين (5-0).

وأوضح النادي أن إقامة مباراتي الذهاب والإياب في القاهرة جاء بعد تنسيق مشترك بين الناديين والاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، وذلك في ظل رفض "كاف" اعتماد ملعب النادي الإثيوبي في أديس أبابا.

وقرر "كاف" إقامة المباراتين على استاد "الدفاع الجوي" بالقاهرة، لحسم بطاقة التأهل إلى دور المجموعات من البطولة القارية.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الذهاب في السابعة مساء يوم الأحد الموافق 26 أكتوبر الجاري، بينما تُقام مباراة الإياب في التوقيت نفسه يوم الخميس 30 أكتوبر.

جدير بالذكر أن فريق بيراميدز تُوِّج بلقب دوري أبطال إفريقيا في نسخته الماضية، وذلك للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على صنداونز الجنوب إفريقي في النهائي.

دوري أبطال أفريقيا بيراميدز التأمين الأثيبوبي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg