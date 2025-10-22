أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب داخل القارة السمراء لعام 2025.

وشهدت القائمة، التي ضمت 10 لاعبين، وجود إمام عاشور، نجم الأهلي، مع 4 لاعبين من بيراميدز، وهم المغربي محمد الشيبي، والبوركينابي بلاتي توريه، الكونغولي فيستون ماييلي، بجانب إبراهيم عادل، الذي انتقل إلى الجزيرة الإماراتي.

وتم ترشيح الجزائري إسماعيل بلقاسمي لاعب شبيبة الساورة، والبوركينابي إيسوفو دايو من نهضة بركان المغربي.

كذلك ضمت القائمة الثنائي المغربي محمد هرمات من الجيش الملكي وأسامة المليوي لاعب نهضة بركان، بجانب التنزاني شوماري كابوندي من سيمبا.

ومن المقرر أن يعلن كاف عن الفائزين بجوائز الأفضل خلال الحفل السنوي الذي ينظمه في نهاية العام.

