المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

- -
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
يوفنتوس

يوفنتوس

دوري أبطال أوروبا
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

- -
22:00
ليفربول

ليفربول

دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
22:00
كلوب بروج

كلوب بروج

الدوري المصري
المصري

المصري

- -
20:00
سموحة

سموحة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

إمام عاشور ينافس رباعي بيراميدز على جائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

01:40 م 22/10/2025
إمام عاشور

إمام عاشور

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب داخل القارة السمراء لعام 2025.

وشهدت القائمة، التي ضمت 10 لاعبين، وجود إمام عاشور، نجم الأهلي، مع 4 لاعبين من بيراميدز، وهم المغربي محمد الشيبي، والبوركينابي بلاتي توريه، الكونغولي فيستون ماييلي، بجانب إبراهيم عادل، الذي انتقل إلى الجزيرة الإماراتي.

وتم ترشيح الجزائري إسماعيل بلقاسمي لاعب شبيبة الساورة، والبوركينابي إيسوفو دايو من نهضة بركان المغربي.

كذلك ضمت القائمة الثنائي المغربي محمد هرمات من الجيش الملكي وأسامة المليوي لاعب نهضة بركان، بجانب التنزاني شوماري كابوندي من سيمبا.

ومن المقرر أن يعلن كاف عن الفائزين بجوائز الأفضل خلال الحفل السنوي الذي ينظمه في نهاية العام.

بيراميدز ينافس على جائزة أفضل ناد في أفريقيا 2025

هل ظُلم الأهلي باستبعاده من جائزة "كاف"؟

حسام حسن ينافس على جائزة أفضل مدرب في أفريقيا

 

الأهلي بيراميدز إمام عاشور

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg