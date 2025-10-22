المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
رباعي عربي.. أحمد الشناوي يترشح لجائزة أفضل حارس في إفريقيا

محمد همام

كتب - محمد همام

01:54 م 22/10/2025
أحمد الشناوي حارس بيراميدز

أحمد الشناوي حارس فريق بيراميدز

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء، عن المرشحين لجائزة أفضل حارس داخل "القارة السمراء" عن عام 2025، والذي من المقرر أن يُعلَن الفائز بها بنهاية العام.

وأفاد الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، على منصة "إكس"، أن حارس فريق بيراميدز أحمد الشناوي ضمن المرشحين للفوز بالجائزة.

ويتواجد أيضًا ثلاثي عربي، وهم: الثنائي المغربي ياسين بونو لاعب فريق الهلال، ومنير المحمدي حارس فريق نهضة بركان.

وشهدت القائمة أيضًا تواجد الحارس التونسي أيمن دحمان لاعب النادي الرياضي الصفاقسي.

وبخلاف ذلك، يتواجد في القائمة مرشحون بارزون، على رأسهم الكاميروني آندريه أونانا لاعب طرابزون سبور والمعار من مانشستر يونايتد، والسنغالي إدوارد ميندي لاعب أهلي جدة، والجنوب إفريقي رونوين ويليامز حارس فريق صنداونز.

ويتواجد أيضًا عدد من الأسماء المصرية المرشحة لجوائز "كاف"، مثل حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر والمرشح لجائزة أفضل مدرب، إلى جانب إمام عاشور لاعب الأهلي، وإبراهيم عادل لاعب الجزيرة الإماراتي الحالي وبيراميدز السابق، للمنافسة على جائزة أفضل لاعب محلي في القارة.

كما يتنافس المنتخب المصري، الذي تأهل مؤخرًا إلى منافسات كأس العالم 2026، على جائزة أفضل منتخب في القارة.

ويتواجد فريق بيراميدز أيضًا بين الأندية المرشحة للفوز بجائزة أفضل فريق قاري، بعد تتويجه بلقبي دوري أبطال إفريقيا وكأس السوبر الإفريقي.

No description available.

دوري أبطال أفريقيا أحمد الشناوي بيراميدز جوائز كاف

