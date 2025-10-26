أعلن نادي بيراميدز مساء اليوم الأربعاء، عن طاقم حكام مباراته مع التأمين الإثيوبي في دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يلعب بيراميدز مع التأمين الأثيوبي في دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، إذ تقام مباراة الذهاب يوم 26 أكتوبر، والثانية يوم 30 من نفس الشهر، في السابعة مساء.

ومن المقرر أن يدير الحكم دينتوا كيابيتسوي من بوتسوانا إدارة اللقاء، ويعاونه مواطنوه لوكي كيجاتسوي المساعد الأول، وبينجامين مانكانكو المساعد الثاني، وميمودي ثابلوجانج الحكم الرابع.

ويراقب المباراة الصومالي هاجي يابارو، ويراقب أداء الحكام برو كواديو من كوت ديفوار.

يشار إلى أن بيراميدز كان قد توج ببطولة كأس السوبر الأفريقي قبل أيام قليلة، على حساب فريق نهضة بركان المغربي.

كما أنه انتصر على الأهلي السعودي بنتيجة 3-1، ليتوج ببطولة كأس أفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ.

وكان بيراميدز قد انتصر مساء أمس الثلاثاء، على فاركو بنتيجة 2-0 في الجولة الـ 11 لبطولة الدوري المصري الممتاز، ليصعد بهذه النتيجة إلى المركز السادس في جدول ترتيب المسابقة برصيد 17 نقطة جمعهم من 8 مباريات فقط.