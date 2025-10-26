المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بيراميدز يعلن.. طاقم حكام بوتسواني لمباراته مع التأمين الأثيوبي في دوري الأبطال

محمد جلال

كتب - محمد جلال

04:26 م 22/10/2025
بيراميدز

بيراميدز - صورة أرشيفية

أعلن نادي بيراميدز مساء اليوم الأربعاء، عن طاقم حكام مباراته مع التأمين الإثيوبي في دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يلعب بيراميدز مع التأمين الأثيوبي في دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، إذ تقام مباراة الذهاب يوم 26 أكتوبر، والثانية يوم 30 من نفس الشهر، في السابعة مساء.

ومن المقرر أن يدير الحكم دينتوا كيابيتسوي من بوتسوانا إدارة اللقاء، ويعاونه مواطنوه لوكي كيجاتسوي المساعد الأول، وبينجامين مانكانكو المساعد الثاني، وميمودي ثابلوجانج الحكم الرابع.

ويراقب المباراة الصومالي هاجي يابارو، ويراقب أداء الحكام برو كواديو من كوت ديفوار.

يشار إلى أن بيراميدز كان قد توج ببطولة كأس السوبر الأفريقي قبل أيام قليلة، على حساب فريق نهضة بركان المغربي.

كما أنه انتصر على الأهلي السعودي بنتيجة 3-1، ليتوج ببطولة كأس أفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ.

وكان بيراميدز قد انتصر مساء أمس الثلاثاء، على فاركو بنتيجة 2-0 في الجولة الـ 11 لبطولة الدوري المصري الممتاز، ليصعد بهذه النتيجة إلى المركز السادس في جدول ترتيب المسابقة برصيد 17 نقطة جمعهم من 8 مباريات فقط.

مباراة بيراميدز القادمة
دوري أبطال أفريقيا بيراميدز التأمين الإثيوبي

