كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي
فنربخشة

فنربخشة

- -
19:45
شتوتجارت

شتوتجارت

الدوري الأوروبي
فينورد

فينورد

- -
19:45
باناثينايكوس

باناثينايكوس

الدوري الأوروبي
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

- -
22:00
نيس

نيس

الدوري السعودي
النجمة

النجمة

- -
21:00
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري الأوروبي
سلتيك

سلتيك

- -
22:00
شتورم جراتس

شتورم جراتس

الدوري الأوروبي
فرايبورج

فرايبورج

- -
22:00
أوتريخت

أوتريخت

الدوري الأوروبي
روما

روما

- -
22:00
فيكتوريا بلزن

فيكتوريا بلزن

الموعد والمكان والتوقيت.. كاف يكشف تفاصيل قرعة دوري الأبطال والكونفدرالية

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

01:32 م 23/10/2025
كاف

كاف

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) موعد ومكان إقامة قرعة دور المجموعات لبطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2025/2026، والتي ستُقام يوم الإثنين الموافق 3 نوفمبر المقبل.

ووفقًا للبيان الرسمي، ستبدأ فعاليات القرعة الخاصة ببطولة الكونفدرالية الإفريقية في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، تليها قرعة دوري أبطال إفريقيا في الساعة 2:00 ظهرًًا.

ومن المقرر أن تقام القرعة في جنوب أفريقيا، بالتحديد في جوهانسبرج.

ومن المنتظر أن تشهد القرعة حضور ممثلين عن الأندية المشاركة في البطولتين إلى جانب عدد من نجوم الكرة الإفريقية ومسؤولي "كاف"، حيث سيتم الكشف عن المجموعات.

ويشارك في دوري الأبطال هذا الموسم عدد من عمالقة القارة، أبرزهم الأهلي وبيراميدز، وفي الكونفدرالية يشارك الزمالك والمصري.

الأهلي الزمالك دوري أبطال أفريقيا الكونفدرالية

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

