أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) موعد ومكان إقامة قرعة دور المجموعات لبطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2025/2026، والتي ستُقام يوم الإثنين الموافق 3 نوفمبر المقبل.

ووفقًا للبيان الرسمي، ستبدأ فعاليات القرعة الخاصة ببطولة الكونفدرالية الإفريقية في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، تليها قرعة دوري أبطال إفريقيا في الساعة 2:00 ظهرًًا.

ومن المقرر أن تقام القرعة في جنوب أفريقيا، بالتحديد في جوهانسبرج.

ومن المنتظر أن تشهد القرعة حضور ممثلين عن الأندية المشاركة في البطولتين إلى جانب عدد من نجوم الكرة الإفريقية ومسؤولي "كاف"، حيث سيتم الكشف عن المجموعات.

ويشارك في دوري الأبطال هذا الموسم عدد من عمالقة القارة، أبرزهم الأهلي وبيراميدز، وفي الكونفدرالية يشارك الزمالك والمصري.