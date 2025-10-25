شهدت مرحلة الذهاب من دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا تفوق فرق أصحاب التصنيف الأول، بدءًا من الأهلي ومرورًا بـ ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي والترجي الرياضي التونسي.

وفاز الأهلي في لقاء خارج الديار على إيجل نوار بطل بوروندي بهدف دون رد، بينما فاز الترجي على نادي رحيمو البوركيني بنفس النتيجة (1-0).

وحقق صنداونز فوزًا كاسحًا خارج الديار على حساب ريمو ستارز النيجيري بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، ليصبح ممثل جنوب أفريقيا قريبًا من التأهل إلى مرحلة المجموعات.

وفي السياق ذاته، ينتظر نهضة بركان - بطل الكونفدرالية - خوض مرحلة دور الـ32 إما من مرحلة الذهاب أو الإياب، حيث سيلعب ضد أهلي طرابلس. في حال فوز الفريق البركاني، سيدخل ضمن أندية التصنيف الأول.

وفي حال خروج نهضة بركان، سيكون فريق سيمبا التنزاني ضمن أندية التصنيف الأول بعد فوزه في لقاء الذهاب على نسينجيزيني بثلاثة أهداف دون رد.

وبذلك، فإن أندية التصنيف الأول حاليًا، حال ضمان الأندية الفائزة في الذهاب تأهلها، ستكون كالتالي:

الأهلي

ماميلودي صنداونز

الترجي الرياضي

نهضة بركان (بشرط التأهل) أو سيمبا في حال خروج الفريق المغربي

أما بيراميدز فسيكون من بين أندية التصنيف الثاني في حال تأهل أندية التصنيف الأول رسميًا، إلى جانب مولودية الجزائر والهلال السوداني ويانج أفريكانز التنزاني بعد تفوق الثلاثي الأخير في لقاءات الذهاب.

ومن المقرر أن يلعب بيراميدز مباراة الذهاب ضد التأمين الأثيوبي يوم (26 أكتوبر)، ثم ستكون مباراة الإياب يوم (30 من نفس الشهر) وستلعب المباراتين على ملعب "الدفاع الجوي".

إذا حدث هذا السيناريو، قد نرى الأهلي وبيراميدز في مواجهة مباشرة في مرحلة المجموعات، حيث من المقرر أن تُجرى القرعة في مدينة جوهانسبرج الجنوب أفريقية يوم 3 نوفمبر المقبل، حيث ستُقام في الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة.

جدير بالذكر أن بيراميدز توّج بدوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه في النسخة الماضية، بفوزه على صنداونز بنتيجة 3-2 بمجموع المباراتين (ذهابًا وإيابًا).

نتائج مباريات ذهاب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا