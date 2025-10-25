المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
"لافتة إنسانية وظهور شريف".. الأهلي يبدأ استعداداته لمباراة الإياب ضد إيجل نوار (صور)

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

08:13 م 23/10/2025
بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة إيجل نوار بطل بوروندي في جولة الإياب ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الأهلي نظيره إيجل نوار على استاد القاهرة الدولي في الثامنة مساء يوم السبت المقبل ضمن منافسات الإياب لدور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وكان المارد الأحمر انتصر في ملعب إيجل نوار بنتيجة 1-0 في لقاء الذهاب.

وأصبح الأهلي بحاجة للتعادل أو الفوز بأي نتيجة لحسم التأهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وشهد مران الأهلي تدريبات بدنية قوية تحت أنظار المدرب الدنماركي ييس توروب.

وكان محمد شريف حاضرًا على هامش مران الأهلي لمواصلة برنامجه التأهيلي من أجل التعافي من الإصابة التي تعرض لها في لقاء الذهاب ضد إيجل نوار.

وشهد مران الأهلي لافتة إنسانية رائعة بعدما تواجد الطفل "محمد أحمد مجدي" الذي يستعد للسفر لإجراء عملية "زرع نخاع"، والتقط صورا تذكارية مع اللاعبين.

وكتبت الصفحة الرسمية للأهلي عبر "فيس بوك": "ننتظر عودتك سريعًا وأقوى".

تابع لقطات من تدريبات الأهلي من هنا أو طالع الألبوم المرفق بالأعلى

مباراة الأهلي القادمة
مباريات الأهلي إيجل نوار ييس توروب موعد مباراه الأهلي الأهلي ضد إيجل نوار

