لقطات من رحلة الأهلي إلى بوروندي

لقطات من استعدادات الأهلي لمباراة الإياب ضد إيجل نوار (صور)

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة إيجل نوار بطل بوروندي في جولة الإياب ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الأهلي نظيره إيجل نوار على استاد القاهرة الدولي في الثامنة مساء يوم السبت المقبل ضمن منافسات الإياب لدور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وكان المارد الأحمر انتصر في ملعب إيجل نوار بنتيجة 1-0 في لقاء الذهاب.

وأصبح الأهلي بحاجة للتعادل أو الفوز بأي نتيجة لحسم التأهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وشهد مران الأهلي تدريبات بدنية قوية تحت أنظار المدرب الدنماركي ييس توروب.

وكان محمد شريف حاضرًا على هامش مران الأهلي لمواصلة برنامجه التأهيلي من أجل التعافي من الإصابة التي تعرض لها في لقاء الذهاب ضد إيجل نوار.

وشهد مران الأهلي لافتة إنسانية رائعة بعدما تواجد الطفل "محمد أحمد مجدي" الذي يستعد للسفر لإجراء عملية "زرع نخاع"، والتقط صورا تذكارية مع اللاعبين.

وكتبت الصفحة الرسمية للأهلي عبر "فيس بوك": "ننتظر عودتك سريعًا وأقوى".