أعلن الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة إيجل نوار البوروندي، المقرر إقامتها مساء غدٍ السبت على استاد القاهرة الدولي، ضمن إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد حسم مباراة الذهاب خارج ملعبه لصالحه بهدف دون رد، ليضع قدمًا في دور المجموعات قبل مواجهة العودة المرتقبة أمام جماهيره.

وشهدت القائمة غيابات مؤثرة أبرزها غياب محمد الشناوي قائد الفريق وحارس المرمى الأساسي، وذلك لحصولة على راحة.

وضمت قائمة الأهلي 20 لاعبًا على النحو التالي:

محمد سيحا – مصطفى شوبير – ياسين مرعي – عمر كمال عبد الواحد – أحمد رمضان بيكهام – محمد علي بن رمضان – ياسر إبراهيم – محمود حسن تريزيجيه – نيتس جراديشار – أحمد عبد القادر – محمد شكري – مروان عطية – أشرف بن شرقي – محمد مجدي أفشة – مصطفى العش – أليو ديانج – أحمد سيد زيزو – طاهر محمد طاهر – محمد هاني – أحمد نبيل كوكا.

الزي الرسمي للمباراة

يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، بينما يظهر حارس المرمى بطاقم سماوي بالكامل.

أما فريق إيجل نوار فسيلعب بالزي الأبيض المزين بخطوط سوداء، ويرتدي حارس مرماه طاقمًا أصفر اللون.

مؤشرات تصنيف القرعة ترسم صدامًا مصريًا محتملًا في مجموعات الأبطال