المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية
الزمالك

الزمالك

1 0
18:00
ديكيداها

ديكيداها

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الهلال

الهلال

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

الدوري الفرنسي
نادي باريس

نادي باريس

- -
21:45
نانت

نانت

الدوري الإسباني
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

- -
22:00
اشبيلية

اشبيلية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

غيابات بارزة.. الأهلي يعلن قائمته لمواجهة إيجل نوار في دوري أبطال إفريقيا

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

07:50 م 24/10/2025
الأهلي

قائمة الأهلي لمواجهة إيجل نوار

أعلن الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة إيجل نوار البوروندي، المقرر إقامتها مساء غدٍ السبت على استاد القاهرة الدولي، ضمن إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد حسم مباراة الذهاب خارج ملعبه لصالحه بهدف دون رد، ليضع قدمًا في دور المجموعات قبل مواجهة العودة المرتقبة أمام جماهيره.

وشهدت القائمة غيابات مؤثرة أبرزها غياب محمد الشناوي قائد الفريق وحارس المرمى الأساسي، وذلك لحصولة على راحة.

وضمت قائمة الأهلي 20 لاعبًا على النحو التالي:

محمد سيحا – مصطفى شوبير – ياسين مرعي – عمر كمال عبد الواحد – أحمد رمضان بيكهام – محمد علي بن رمضان – ياسر إبراهيم – محمود حسن تريزيجيه – نيتس جراديشار – أحمد عبد القادر – محمد شكري – مروان عطية – أشرف بن شرقي – محمد مجدي أفشة – مصطفى العش – أليو ديانج – أحمد سيد زيزو – طاهر محمد طاهر – محمد هاني – أحمد نبيل كوكا.

الزي الرسمي للمباراة

يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، بينما يظهر حارس المرمى بطاقم سماوي بالكامل.

أما فريق إيجل نوار فسيلعب بالزي الأبيض المزين بخطوط سوداء، ويرتدي حارس مرماه طاقمًا أصفر اللون.

مؤشرات تصنيف القرعة ترسم صدامًا مصريًا محتملًا في مجموعات الأبطال

الأهلي دوري أبطال أوروبا إيجل نوار ييس توروب الأهلي ضد إيجل نوار

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg