كلام فى الكورة
تشكيل الأهلي.. شوبير وعبدالقادر ضمن 6 تغييرات في لقاء الحسم ضد إيجل نوار

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

07:22 م 25/10/2025
الأهلي

الأهلي

أعلن الدنماركي ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي، التشكيل الرسمي لمواجهة إيجل نوار البوروندي لحسم التأهل إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة الأهلي ضد إيجل نوار في تمام الثامنة مساء اليوم السبت في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

ويدخل الأهلي مواجهة الليلة وهو يمتلك الأفضلية بعدما حسم لقاء الذهاب بنتيجة 1-0 في بوروندي.

طالع نتائج مباريات دوري أبطال أفريقيا من هنا

6 تغييرات في تشكيل الأهلي ضد إيجل نوار

ويفتقد المارد الأحمر لجهود حارسه الأساسي محمد الشناوي بسبب معاناته من إجهاد شديد، بجانب تعرضه لنزلة برد.

ويشهد تشكيل الأهلي 6 تغييرات عن مباراة الاتحاد السكندري الماضية في الدوري بمشاركة مصطفى شوبير، عمر كمال عبدالواحد، أحمد رمضان، أليو ديانج، أحمد عبد القادر، وطاهر محمد طاهر.

وجاء تشكيل الأهلي أمام إيجل نوار على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: عمر كمال عبدالواحد، أحمد رمضان بيكهام، ياسين مرعي، أحمد نبيل كوكا

خط الوسط: أليو ديانج، محمد علي بن رمضان، مروان عطية

خط الهجوم: أحمد عبد القادر، طاهر محمد طاهر، جراديشار

