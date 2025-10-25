لأول مرة.. قائد جديد للأهلي في مباراة إيجل نوار

أصبح أحمد رمضان "بيكهام" قائدًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لأول مرة في تاريخه بعدما شارك ضد إيجل نوار أساسيًا بدوري أبطال أفريقيا.

وانطلقت مباراة الأهلي ضد إيجل نوار على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

ودخل المارد الأحمر مواجهة الليلة متفوقًا بهدف دون رد، وهذه هي نتيجة لقاء الذهاب أمام إيجل نوار.

طالع نتائج مباريات دوري أبطال أفريقيا من هنا

أحمد رمضان قائد الأهلي ضد إيجل نوار

ظهر المدافع أحمد رمضان مرتديًا شارة قيادة الأهلي أمام إيجل نوار.

وأصبح رمضان قائدا للأهلي وذلك في غياب محمد الشناوي وتواجد محمود حسن تريزيجيه ومحمد هاني على دكة البدلاء.

ويعد أحمد رمضان من ناشئين الأهلي ولكنه انضم لصفوف لوادي دجلة قبل أن يعود في 2020 ثم رحل مجددًا لصفوف سيراميكا كليوباترا قبل أن يعود في شهر يونيو الماضي لصفوف القلعة الحمراء.

تشكيل الأهلي ضد إيجل نوار

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: عمر كمال عبدالواحد، أحمد رمضان بيكهام، ياسين مرعي، أحمد نبيل كوكا

خط الوسط: أليو ديانج، محمد علي بن رمضان، مروان عطية

خط الهجوم: أحمد عبد القادر، طاهر محمد طاهر، جراديشار