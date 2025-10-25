حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تأهله رسميًا إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على إيجل نوار البوروندي بنتيجة 1-0.

وأقيمت مباراة الأهلي ضد إيجل نوار على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل الأهلي ضد إيجل نوار

دخل الأهلي المباراة بتشكيلة مكونة من: "مصطفى شوبير، عمر كمال عبدالواحد، أحمد رمضان بيكهام، ياسين مرعي، أحمد نبيل كوكا، أليو ديانج، محمد علي بن رمضان، مروان عطية، أحمد عبد القادر، طاهر محمد طاهر، جراديشار".

فرض الأهلي سيطرته مبكرًا في الدقائق الأولى بحثًا عن هز شباك إيجل نوار.

وشهدت الدقيقة 14 تسديدة من طاهر محمد طاهر ولكن اصطدمت في الدفاع وخرجت ركنية لصالح الأهلي.

بطاقة حمراء لجراديشار في الدقيقة 16

وجاءت الدقيقة 16 لتشهد على بطاقة حمراء لجراديشار مهاجم الأهلي في قرار غريب من حكم اللقاء، ليضطر الفريق الأحمر للعب بـ10 لاعبين.

ونفذ الأهلي هجمة مرتدة لصالح إيجل نوار في الدقيقة 21 واختراق ثم تسديدة أرضية ولكن وصلت سهلة في يد مصطفى شوبير.

وكاد أن يسجل الأهلي في الدقيقة 33 بعد عرضية من أحمد عبد القادر وقابلها ديانج بضربة رأسية ولكن وصلت سهلة في يد حارس إيجل نوار.

ولم تشهد الدقائق الأخيرة من الشوط الأول أي خطورة من جانب الفريقين، لتنتهي أول 45 دقيقة بين الأهلي وإيجل نوار بالتعادل السلبي.

وفي بداية الشوط الثاني نفذ الأهلي ضربة ركنية وقابلها ياسين مرعي بضربة رأسية ولكن خرجت أعلى مرمى إيجل نوار إلى خارج الملعب.

بتمريرة بن رمضان.. عمر كمال يسجل

ونجح الأهلي في الدقيقة 58 أن يسجل هدف التقدم بعد تمريرة من محمد علي بن رمضان خلف دفاعات إيجل نوار وصلت عند عمر كمال الذي انفرد بالمرمى ثم سدد الكرة بين قدمي الحارس إلى داخل الشباك، لتصبح النتيجة 1-0.

وأجرى ييس توروب مدرب الأهلي تغييرين بنزول محمد هاني ومحمود تريزيجيه على حساب محمد علي بن رمضان وأحمد عبدالقادر.

وفي الدقيقة 65 أرسل عمر كمال عرضية واصطدمت في الدفاع ووصلت عند طاهر لعبها برأسية لكن كرته خرجت أعلى مرمى إيجل نوار إلى خارج الملعب.

وشهدت الدقيقة 68 فرصة لإيجل نوار بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء ولكن تصدى لها مصطفى شوبير.

وأطلق أحمد نبيل كوكا تسديدة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 85 ولكن مرت على يمين حارس إيجل نوار إلى خارج الملعب.

وانتهت أحداث المباراة بفوز الأهلي على إيجل نوار بنتيجة 1-0.

وأنقذ مصطفى شوبير مرمى الأهلي بعدما تصدى لتسديدة قوية من إيجل نوار في الدقيقة 90.

الأهلي إلى دور المجموعات

حسم الأهلي تأهله إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بنتيجة 2-0 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب أمام إيجل نوار.

ويترقب المارد الأحمر قرعة دوري الأبطال والتي ستقام يوم 3 نوفمبر المقبل.