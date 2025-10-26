المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
18:15
برشلونة

برشلونة

الدوري الإنجليزي
أستون فيلا

أستون فيلا

- -
17:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أفريقيا
التأمين الإثيوبي

التأمين الإثيوبي

- -
18:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
19:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الكونفيدرالية الأفريقية
المصري

المصري

- -
21:00
الاتحاد الليبي

الاتحاد الليبي

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

- -
22:45
يوفنتوس

يوفنتوس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بالقوة الضاربة.. بيراميدز في مهمة سهلة أمام التأمين الأثيوبي بـ "تمهيدي الأبطال"

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

12:05 ص 26/10/2025
بيراميدز

بيراميدز

يخوض فريق بيراميدز مواجهة سهلة ضد التأمين الأثيوبي، اليوم الأحد، في بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم "2025-2026".

وتقام مباراة بيراميدز ضد التأمين الأثيوبي على استاد الدفاع الجوي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب في القاهرة أيضًا يوم الخميس المقبل.

وكان بيراميدز - حامل اللقب- بدأ مشواره بالنسخة الحالية في دوري أبطال أفريقيا من الدور التمهيدي الأول (دور الـ64)، وتفوق على الجيش الرواندي بنتيجة 5-0 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

على الجانب الآخر، صعد فريق التأمين الأثيوبي لدور الـ32 على حساب مالدينجي بطل زنزبار، بعدما تفوق عليه في الدور التمهيدي بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين.

طالع نتائج مباريات دوري أبطال أفريقيا من هنا

بيراميدز في مواجهة سهلة ضد التأمين الأثيوبي

تعد مواجهة الليلة سهلة بالنسبة لبيراميدز وذلك في ظل فارق الإمكانيات بين الفريقين.

وكان بيراميدز توج بدوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه بالموسم الماضي على حساب صنداونز.

ويتطلع الفريق السماوي لمواصلة انتصاراته سواء المحلية أو القارية، علمًا أنه توج منذ أيام بلقب السوبر الأفريقي على حساب نهضة بركان.

ولم يخسر بيراميدز أي مباراة في الأدوار التمهيدية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، علمًا أن أول مشاركة له كانت في موسم 2023-2024.

قائمة بيراميدز ضد التأمين الأثيوبي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - محمود جاد

خط الدفاع: أحمد سامي - محمود مرعي - علي جبر - طارق علاء - كريم حافظ - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمود زلاكة - مصطفى زيكو - إيفرتون دا سيلفا - بلاتي توريه - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي - مروان حمدي - دودو الجباس

بطاقة المباراة:

طرفا اللقاء: بيراميدز ضد التأمين الإثيوبي

الحدث: ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا

التاريخ: 26 أكتوبر 2025

الموعد: السادسة مساء

الملعب: استاد الدفاع الجوي

دوري أبطال أفريقيا بيراميدز يورشيتش التأمين الأثيوبي مباراة بيراميدز

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg