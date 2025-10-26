يخوض فريق بيراميدز مواجهة سهلة ضد التأمين الأثيوبي، اليوم الأحد، في بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم "2025-2026".

وتقام مباراة بيراميدز ضد التأمين الأثيوبي على استاد الدفاع الجوي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب في القاهرة أيضًا يوم الخميس المقبل.

وكان بيراميدز - حامل اللقب- بدأ مشواره بالنسخة الحالية في دوري أبطال أفريقيا من الدور التمهيدي الأول (دور الـ64)، وتفوق على الجيش الرواندي بنتيجة 5-0 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

على الجانب الآخر، صعد فريق التأمين الأثيوبي لدور الـ32 على حساب مالدينجي بطل زنزبار، بعدما تفوق عليه في الدور التمهيدي بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين.

تعد مواجهة الليلة سهلة بالنسبة لبيراميدز وذلك في ظل فارق الإمكانيات بين الفريقين.

وكان بيراميدز توج بدوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه بالموسم الماضي على حساب صنداونز.

ويتطلع الفريق السماوي لمواصلة انتصاراته سواء المحلية أو القارية، علمًا أنه توج منذ أيام بلقب السوبر الأفريقي على حساب نهضة بركان.

ولم يخسر بيراميدز أي مباراة في الأدوار التمهيدية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، علمًا أن أول مشاركة له كانت في موسم 2023-2024.

قائمة بيراميدز ضد التأمين الأثيوبي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - محمود جاد



خط الدفاع: أحمد سامي - محمود مرعي - علي جبر - طارق علاء - كريم حافظ - محمد الشيبي - محمد حمدي



خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمود زلاكة - مصطفى زيكو - إيفرتون دا سيلفا - بلاتي توريه - مصطفى فتحي



خط الهجوم: فيستون ماييلي - مروان حمدي - دودو الجباس

بطاقة المباراة:

طرفا اللقاء: بيراميدز ضد التأمين الإثيوبي

الحدث: ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا

التاريخ: 26 أكتوبر 2025

الموعد: السادسة مساء

الملعب: استاد الدفاع الجوي