تشكيل بيراميدز.. تواجد خماسي أجنبي أمام بطل أثيوبيا

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، التشكيل الذي سيخوض به مباراة التأمين الأثيوبي، في إطار منافسات دوري أبطال أفريقيا نسخة موسم 2025-2026.

ومن المقرر أن تقام مباراة بيراميدز والتأمين الأثيوبي في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "الدفاع الجوي" كما يستضيف نفس الملعب مباراة الإياب يوم الخميس المقبل.

وشهد تشكيل بيراميدز تواجد خماسي أجنبي، وهم: المغربي محمد الشيبي - المغربي وليد الكرتي - البرازيلي إيفرتون دا سيلفا - البوركيني بلاتي توريه - الكونغولي فيستون مايلي.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - إيفرتون داسيلفا - بلاتي توريه

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - علي جبر - كريم حافظ - أحمد توفيق - محمود دونجا - أحمد عاطف قطة - محمود زلاكة - مصطفى زيكو - مروان حمدي.

جدير بالذكر أن فريق بيراميدز تأهل لدور الـ32 عقب تخطي فريق الجيش الرواندي بالفوز عليه بنتيجة (5-0) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.