المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

2 1
18:15
برشلونة

برشلونة

الدوري الإنجليزي
أستون فيلا

أستون فيلا

1 0
17:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

الكونفيدرالية الأفريقية
المصري

المصري

- -
21:00
الاتحاد الليبي

الاتحاد الليبي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

دوري أبطال أفريقيا
التأمين الإثيوبي

التأمين الإثيوبي

1 1
18:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

0 2
19:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

- -
22:45
يوفنتوس

يوفنتوس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

التأمين الإثيوبي يفرض التعادل على بيراميدز بهدف مباغت في دوري الأبطال

محمد همام

كتب - محمد همام

08:02 م 26/10/2025
مايلي

فيستون مايلي مهاجم بيراميدز

انتهت مباراة التأمين الإثيوبي وبيراميدز بالتعادل الإيجابي 1-1 في ذهاب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026، في لقاء أقيم على ملعب "الدفاع الجوي" بالقاهرة.

وكان من المفترض أن تُقام المباراة على ملعب التأمين الإثيوبي، إلا أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قرر نقلها إلى القاهرة بناءً على اتفاق بين الفريقين.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الإياب على نفس الملعب في القاهرة مساء الخميس المقبل. ويحتاج بيراميدز إلى التعادل بأي نتيجة من أجل التأهل إلى مرحلة المجموعات.

في المقابل، يحتاج الفريق الإثيوبي إلى الفوز أو التعادل بأكثر من هدف للتأهل إلى الدور التالي.

وكان بيراميدز قد تقدم في المباراة عن طريق هدافه الكونغولي فيستون مايلي في الدقيقة (11).

لكن في الدقيقة (83)، تمكن الفريق الإثيوبي من تعديل النتيجة بهدف رائع أحرزه بيروك مولوجيتا.

جدير بالذكر أن بيراميدز توّج بلقب دوري أبطال أفريقيا في النسخة الماضية بعد فوزه على صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 3-2 بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

دوري أبطال أفريقيا بيراميدز التأمين الإثيبوبي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة بتروجت والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

ما قبل المباراة
المصري

المصري

- -
الاتحاد الليبي

الاتحاد الليبي

3

مباراة الذهاب التي أقيمت في طرابلس، كانت انتهت بالتعادل السلبي بين المصري والاتحاد الليبي، ليتأجل الحسم لموقعة الإياب في مصر.

تفاصيل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg