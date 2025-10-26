انتهت مباراة التأمين الإثيوبي وبيراميدز بالتعادل الإيجابي 1-1 في ذهاب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026، في لقاء أقيم على ملعب "الدفاع الجوي" بالقاهرة.

وكان من المفترض أن تُقام المباراة على ملعب التأمين الإثيوبي، إلا أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قرر نقلها إلى القاهرة بناءً على اتفاق بين الفريقين.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الإياب على نفس الملعب في القاهرة مساء الخميس المقبل. ويحتاج بيراميدز إلى التعادل بأي نتيجة من أجل التأهل إلى مرحلة المجموعات.

في المقابل، يحتاج الفريق الإثيوبي إلى الفوز أو التعادل بأكثر من هدف للتأهل إلى الدور التالي.

وكان بيراميدز قد تقدم في المباراة عن طريق هدافه الكونغولي فيستون مايلي في الدقيقة (11).

لكن في الدقيقة (83)، تمكن الفريق الإثيوبي من تعديل النتيجة بهدف رائع أحرزه بيروك مولوجيتا.

جدير بالذكر أن بيراميدز توّج بلقب دوري أبطال أفريقيا في النسخة الماضية بعد فوزه على صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 3-2 بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.