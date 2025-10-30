المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
غياب مصطفى فتحي.. قائمة بيراميدز في مواجهة التأمين الأثيوبي

محمد جلال

كتب - محمد جلال

11:50 م 29/10/2025
بيراميدز

بيراميدز - صورة أرشيفية

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، قائمة مباراة التأمين الأثيوبي في دوري أبطال أفريقيا.

ويلعب بيراميدز مع نظيره التأمين الأثيوبي، في السابعة مساء الغد الخميس، على استاد الدفاع الجوي، في مباراة الإياب لدور الـ 32 لبطولة دوري الأبطال.

وانتهت مباراة الذهاب بين بيرامدز والتأمين الإثيوبي بالتعادل بهدف لكل فريق، وفي حال تحقيق بيراميدز للفوز سيعصد لدور المجموعات من جديد ويبحث عن رحلة الدفاع عن لقبه.

وتوج بيراميدز بلقب دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي، بعدما حقق الفوز على صنداونز في المباراة النهائية، كما توج مؤخرا بلقب السوبر الأفريقي وكأس أفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ على حساب الأهلي السعودي.

وشهدت القائمة عودة عبد الرحمن مجدي الذي كان قد تغيب عن لقاء الذهاب، بينما غاب مصطفى فتحي عن القائمة بسبب الإصابة التي أعلن عنها طبيب الفريق أمس أنها تحتاج لـ4 أسابيع.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - محمود جاد.

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - علي جبر - طارق علاء - كريم حافظ.

خط الوسط: عبد الرحمن مجدي - مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمود زلاكة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - بلاتي توريه.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - مروان حمدي - دودو الجباس.

