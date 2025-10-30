المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري
البنك الاهلي

البنك الاهلي

- -
20:00
الزمالك

الزمالك

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

- -
19:00
التأمين الإثيوبي

التأمين الإثيوبي

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
20:30
الرياض

الرياض

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

- -
22:45
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإماراتي
عجمان

عجمان

- -
18:45
العين

العين

دوري أبطال أفريقيا.. موعد مباراة بيراميدز ضد التأمين الإثيوبي والقناة الناقلة

يلا كورة

كتب - يلا كورة

01:31 م 30/10/2025
فريق بيراميدز

بيراميدز

يواصل بيراميدز حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا، عندما يلتقي مع فريق التأمين الإثيوبي.

بيراميدز يستضيف التأمين الإثيوبي في إياب الدور التمهيدي الثاني (دور الـ32) من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025-2026.

وكانت مباراة الذهاب في ضيافة الفريق الإثيوبي قد انتهت بالتعادل 1-1.

وفيما يلي نستعرض موعد مباراة بيراميدز ضد التأمين الإثيوبي في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة.

موعد مباراة بيراميدز ضد التأمين الإثيوبي في دوري أبطال أفريقيا

تقام مباراة بيراميدز ضد التأمين الإثيوبي اليوم الخميس الموافق 30 أكتوبر 2025.

وتنطلق المباراة المرتقبة في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز ضد التأمين الإثيوبي في دوري أبطال أفريقيا

تذاع مباراة بيراميدز ضد التأمين الإثيوبي في دوري أبطال أفريقيا عبر قناة "أون سبورت 2".

جدول مباريات اليوم 

مباراة بيراميدز القادمة
