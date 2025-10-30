يواصل بيراميدز حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا، عندما يلتقي مع فريق التأمين الإثيوبي.

بيراميدز يستضيف التأمين الإثيوبي في إياب الدور التمهيدي الثاني (دور الـ32) من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025-2026.

وكانت مباراة الذهاب في ضيافة الفريق الإثيوبي قد انتهت بالتعادل 1-1.

وفيما يلي نستعرض موعد مباراة بيراميدز ضد التأمين الإثيوبي في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة.

موعد مباراة بيراميدز ضد التأمين الإثيوبي في دوري أبطال أفريقيا

تقام مباراة بيراميدز ضد التأمين الإثيوبي اليوم الخميس الموافق 30 أكتوبر 2025.

وتنطلق المباراة المرتقبة في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز ضد التأمين الإثيوبي في دوري أبطال أفريقيا

تذاع مباراة بيراميدز ضد التأمين الإثيوبي في دوري أبطال أفريقيا عبر قناة "أون سبورت 2".

